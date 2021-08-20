ИП запретят нанимать работников? 10 20.08.2021, 16:40

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Фото: RFE/RL

Минфин Беларуси готовит изменения в Налоговый кодекс.

Как стало известно Onliner из собственных источников, Минфин Беларуси готовит изменения в Налоговый кодекс, которые могут затронуть индивидуальных предпринимателей. Среди потенциальных нововведений — увеличение подоходного налога для ИП с 16 до 18%, запрет на наем работников и отмена единого налога по многим видам деятельности.

Как сообщают источники, соответствующего документа пока нет, такие изменения анонсировались на недавном устном докладе замминистра финансов. На следующей неделе документ с учетом доработки должны предоставить на обсуждение бизнес-сообществам.

— В обсуждении участвовало три министерства — Минфин, Минэкономики и МНС. Перед нами был поставлен вопрос о неразглашении рабочих вопросов, поэтому мы не имеем права более детально комментировать. Бизнес такие изменения в итоге не поддержал, потому что там много вопросов. Нам обещали в двухнедельный срок предоставить доработанный письменно доклад с учетом обсуждения, — рассказали журналистам.

В Минфине планируемые нововведения пока не смогли прокомментировать.

По данным Белстата, в Беларуси на 1 июня 2021 года было зарегистрировано 272 968 индивидуальных предпринимателей.

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