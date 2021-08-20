Силы сопротивления талибам вернули контроль над тремя районами в Афганистане

Силы сопротивления талибам вернули контроль над тремя районами в Афганистане5
- 20.08.2021, 16:46
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Местные жители дали отпор группе талибов.
Глава минобороны Афганистана заявил, что силы сопротивления талибам вернули контроль над тремя районами в провинции Баглан, пишут РИА Новости.
Местные жители одного из районов провинции Баглан атаковали группу талибов, которые прибыли для досмотра домов, сообщает телеграм-канал «Мировые Конфликты».
Около 20 боевиков убиты и захвачены в плен с оружием и транспортом.