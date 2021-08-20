Силы сопротивления талибам вернули контроль над тремя районами в Афганистане 5 20.08.2021, 16:46

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Архивное фото AP

Местные жители дали отпор группе талибов.

Глава минобороны Афганистана заявил, что силы сопротивления талибам вернули контроль над тремя районами в провинции Баглан, пишут РИА Новости.

Местные жители одного из районов провинции Баглан атаковали группу талибов, которые прибыли для досмотра домов, сообщает телеграм-канал «Мировые Конфликты».

Около 20 боевиков убиты и захвачены в плен с оружием и транспортом.

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