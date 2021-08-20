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Синоптики: На выходных будет тепло

  • 20.08.2021, 16:59
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Синоптики: На выходных будет тепло

Ожидаются кратковременные дожди.

Теплая и дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные. Об этом сообщили kp.by в Белгидромете.

Там отметили, что в ближайшие дни сохранится влияние атмосферных фронтов и неустойчивых, но умеренно теплых воздушных масс из Западной Европы.

В субботу, 21 августа, ночью в основном по западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью будет в пределах от + 8°С до +15°С. Днем воздух прогреется до +18°С… +25°С, а по юго-востоку страны до +27°С.

В воскресенье, 22 августа, Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, только по северу республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс с Балтийского моря. Осадков почти не будет, только днем в отдельных районах по северу республики вероятны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью столбики термометров поднимутся до +6°С… +13°С. Днем ожидается до +16°С… +23°С, по юго-востоку – до +25°С.

В начале следующей недели южная часть Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта с юго-запада Европы. Ожидаются кратковременные осадки. По северу Беларуси будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, здесь дожди маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5°С по северу до +14°С по югу республики. Днем воздух прогреется до +15°С… +23°С.

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