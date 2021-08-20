Цены на нефть рухнули 20.08.2021, 17:18

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Стоимость российской Urals упала ниже прогнозов правительства РФ.

Рынок нефти остается во власти продавцов, продолжая самую длинную серию падению с февраля 2020 года. Потеряв 10 долларов с начала августа и завершив в минусе шесть дней подряд, нефтяные котировки не смогли нащупать «дно» на торгах в пятницу, пишет finanz.ru.

Цена сорта Brent опускалась до 65,08 доллара за баррель, оформив новый минимум с конца мая, в то время как октябрьские фьючерсы WTI едва не пробили отметку 62.

Российская нефть Urals в Европе упала ниже 63 долларов впервые за три месяца. С начала августа ее стоимость рухнула на 11 долларов и уже находится ниже прогнозов правительства (65,9 доллара на текущий год и 64,8 доллара - на следующий).

Нефтяной рынок переживает массовую ликвидацию позиций хедж-фондами, которые активно ставили на ралли сырья осенью прошлого года, отмечает президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Крупные спекулянты начали распродавать нефть еще в июне, когде котировки превысили 70 долларов за бочку, и к 10 августа уменьшили чистую длинную позицию во фьючерсах на WTI до минимума с ноября.

Рынок оказался во власти потока негативных новостей: ФРС США сообщила о планах начать сворачивать программу выкупа активов уже в этом году, в то время как в мире стремительно распространяется дельта-штамм коронавируса, а ключевые страны-импортеры нефти режут закупки.

Объем нефтепереработки в Китае рухнул до 14-месячного минимума в июле, а частные НПЗ, известные как «самовары», уменьшили импорт из-за ограничения государственных квот. Власти КНР впервые в истории начали распродавать нефть из стратегического резерва, выбрасывая на рынок баррели, купленные за бесценок в прошлом году.

Вслед за Китаем к распродаже стратегической нефти приступила Индия - второй крупнейший импортер Азии. По данным Reuters, государство готово реализовать до трети из 37 млн баррелей, накопленных в хранилищах.

«На физическом рынке нефти наблюдаются очевидные признаки ухудшения в азиатском регионе, - рассказывает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе. - Разница между ценами на сорта нефти, которые поставляются в Азию, и на основные эталонные марки, в том числе российскую ESPO, резко уменьшилась. Трейдеры фиксируют сокращение спроса из Китая после очередной волны COVID-19 и на фоне жестких мер китайских властей в отношении независимых НПЗ».

Инвесторов продолжает беспокоить дельта-штамм коронавируса, и это сейчас едва ли не главный страх, говорит аналитик Deutsche Bank Хенри Аллен: «Вопросом остается падающая эффективность вакцин, из-за чего риски для для экономики стали куда больше, если сравнивать с тем, что было месяц назад».

США по заболеваемости коронавирусом уже вернулись к показателям прошлого года: за последнюю неделю в стране заболели миллион человек. В Великобритании за последние сутки зафиксирован самый высокий уровень распространения инфекции за месяц. На новые максимумы вышла Австралии, несмотря на действующий в стране жесткий локдаун. Япония продлила чрезвычайное положение из-за вспышки, возникшей во время олимпиады, а Новая Зеландия ввела ограничения после того, как в стране был выявлен первый случай Covid-19 за последние полгода.

«Вариант дельта оказался гораздо опаснее, чем чем закладывал в цены рынок. При этом в США грядет ужесточение политики, а рынок устал», - говорит Хилари Крамер, главный инвестиционный директор Kramer Capital Research.

«Чтобы развернуть тренд на ликвидацию позиций хедж-фондов в нефти, потребуется существенное снижение заболеваемости", - говорит Риттербуш: нужно, чтобы Китай открыл экономику, а его энергосектор наконец нащупал дно.

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