«Просидел на дереве четыре часа, но грибы не бросил»8
- 20.08.2021, 17:25
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Спасаясь от кабанов, житель Барановичей взобрался на дерево.
Житель Барановичей Николай Даначев рассказал Intex-press о том, как искали его отца, который 18 августа пошел за грибами, наткнулся на кабана и несколько часов просидел на дереве в ожидании спасателей.
Отцу Николая Даначева 62 года. 18 августа мужчина поехал в лес у деревни Коньки Ляховичского района за грибами. Во время тихой охоты пенсионер встретил выводок диких кабанов. Спасаясь от диких животных, он вскарабкался на ближайшее дерево. Оказавшись в безопасности, мужчина позвонил спасателям и своим родным.
– Мы все очень переволновались, потому что время близилось к вечеру, а у отца проблемы с ногой, да и связи особо не было, – рассказывает Николай Даначев. – Мы сразу выехали к нему на помощь, но, когда приехали месту, там уже были спасатели и медики.
Николай отметил, что спасатели работали быстро и добрались к отцу спустя два часа. Поскольку место, где находился пенсионер, было труднодоступное, понадобилась даже надувная лодка, которую предложил дачник Виктор Татаринович. Спасатели помогли мужчине спуститься с дерева и вывезли его из лесной чащи.
По словам Николая, его отец чувствовал себя хорошо, только сильно хотел пить. Медики осмотрели его, но от госпитализации мужчина отказался.
– Отец просидел на дереве четыре часа. Но ведро с грибами не бросил, – рассказывает Николай Даначев. – Я был шокирован быстрой и слаженной работой спасателей. Поэтому хочу сказать всем, кто принимал участие в поисках, огромное спасибо за скорость, слаженность и неравнодушие. Если бы не эти люди, кто знает, сколько бы пришлось еще отцу там сидеть.