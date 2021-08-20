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Моравецкий: Польша отвечает за эвакуацию и безопасность 300 афганцев, которые сотрудничали с НАТО

  • 20.08.2021, 17:38
Моравецкий: Польша отвечает за эвакуацию и безопасность 300 афганцев, которые сотрудничали с НАТО

Самолет с еще одной группой людей, эвакуированных из Кабула, приземлился в Варшаве, в ночь с 19 на 20 августа.

Глава правительства Польши провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает «Польское радио».

«Польша отвечает за операцию по эвакуации и обеспечению безопасной транспортировки для трехсот граждан Афганистана, которые в последние годы сотрудничали с Североатлантическим альянсом», – написал на своем профиле в Facebook польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Эти люди, как писал премьер, будут сначала привезены в Польшу, а затем в другие страны НАТО. «Мы очень серьезно относимся к нашим союзническим обязательствам, и это не последнее наше слово в вопросе участия в операциях альянса, связанных с афганским кризисом», – сообщил премьер Моравецкий в Facebook.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter поблагодарил Польшу за согласование помощи в эвакуации афганцев, которые поддерживали НАТО.

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