Подрядчики санкционной Dana Holdings Каричи лишены аттестатов 4 20.08.2021, 17:45

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Застройщики не смогут заниматься строительной деятельностью.

Генподрядчики застройщика «Дана Астра» (Dana Holdings), попавшего под санкции США по причине сотрудничества с белорусскими властями, остались без аттестатов соответствия, позволяющих заниматься строительной деятельностью, передает «Еврорадио».

Компании «Ослябя», «ВикторияГарантСтрой», «ЯРКИДА» и крупный подрядчик «Ареса-сервис-строй» лишены аттестатов Министерством строительства и архитектуры 13 августа.

Почему прекращено действие разрешающих документов, в “Ареса-сервис-строй” не знают.

— Это не к нам вопросы. Сами не знаем, что это случилось, — говорят в строительной компании. Так что, строительство объектов сейчас приостановлено?

— Мы пока ничего не получали, никаких запретов, никаких бумаг. Мы не в курсе пока что.

- То есть строительство на объектах сейчас продолжается, мы правильно понимаем?

Представитель “Ареса-сервис-строй”: Правильно понимаете.

На вопрос, кто бы мог пояснить ситуацию детальнее, в компании журналистам посоветовали пообщаться с министром строительства. В пресс-службе Минстроя никто не ответил, поэтому журналисты позвонили в “Белстройцентр”, на сайте которого было опубликовано объявление о прекращении действия аттестатов.

— Была аттестация, они не подтвердили соответствие квалификационным требованиям, — отвечают в “Белстройцентре”. — Кто-то получает аттестаты за месяц, кто-то за полгода, тут трудно сказать, когда получат снова.

Специалист также добавляет, что до получения разрешительных документов заниматься строительством такие организации не могут.

Чем потеря генподрядчиков грозит дольщикам Dana Holdings, вложившим деньги в строительство и с нетерпением ждущим заветных квартир?

— Либо восстановят аттестаты, либо будут искать новых подрядчиков, — комментирует управляющий директор международной консалтинговой компании. — А новые подрядчики — это, конечно, увеличенные сроки. Также могут возникнуть сложности при передаче объектов, связанные с документацией, с реальным ходом выполнения работ. Могут возникнуть вопросы по коммерции, по смете. Это не смертельно, но могут быть пробуксовки.

Если это были генподрядчики, то они делали смету, проект и прочее. Исходя из этого формировалась цена квартир. При смене подрядчика возможно, что цена поменяется.

“Ареса-сервис-строй” на рынке строительства уже 20 лет. С чего вдруг они не прошли аттестацию? Из-за санкций США, повисших на “Дане Холдингз”?

— Это вряд ли, — считает аналитик. — Возможно, это как-то связано с переделом строительного рынка. “Ареса” — серьёзная компания, и я, честно говоря, не понимаю, как можно у неё забрать аттестат. Но вот забрали. А у нас же есть госзастройщики, и, может быть, идея в том, чтобы их продвинуть?

Госзастройщиков много, они с лицензиями, работают в Минске и в регионах. Понятно, что зачастую они неконкурентоспособны, может быть, по качеству, по ценам. Это более логично.

Основными владельцами Dana Holdings являются сербские бизнесмены Боголюб и Драгомир Каричи. “Дана” и ряд других компаний, таких как табачная фабрика “Нёман”, “Белнефтегаз”, “Беларуськалий”, попали под санкции США 9 августа. Активы и имущество физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, заблокированы на территории Соединённых Штатов. Гражданам США с такими компаниями запрещено проводить любые финансовые операции.

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