закрыть
20 августа 2021, пятница, 18:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подрядчики санкционной Dana Holdings Каричи лишены аттестатов

4
  • 20.08.2021, 17:45
  • 2,872
Подрядчики санкционной Dana Holdings Каричи лишены аттестатов

Застройщики не смогут заниматься строительной деятельностью.

Генподрядчики застройщика «Дана Астра» (Dana Holdings), попавшего под санкции США по причине сотрудничества с белорусскими властями, остались без аттестатов соответствия, позволяющих заниматься строительной деятельностью, передает «Еврорадио».

Компании «Ослябя», «ВикторияГарантСтрой», «ЯРКИДА» и крупный подрядчик «Ареса-сервис-строй» лишены аттестатов Министерством строительства и архитектуры 13 августа.

Почему прекращено действие разрешающих документов, в “Ареса-сервис-строй” не знают.

— Это не к нам вопросы. Сами не знаем, что это случилось, — говорят в строительной компании. Так что, строительство объектов сейчас приостановлено?

— Мы пока ничего не получали, никаких запретов, никаких бумаг. Мы не в курсе пока что.

- То есть строительство на объектах сейчас продолжается, мы правильно понимаем?

Представитель “Ареса-сервис-строй”: Правильно понимаете.

На вопрос, кто бы мог пояснить ситуацию детальнее, в компании журналистам посоветовали пообщаться с министром строительства. В пресс-службе Минстроя никто не ответил, поэтому журналисты позвонили в “Белстройцентр”, на сайте которого было опубликовано объявление о прекращении действия аттестатов.

— Была аттестация, они не подтвердили соответствие квалификационным требованиям, — отвечают в “Белстройцентре”. — Кто-то получает аттестаты за месяц, кто-то за полгода, тут трудно сказать, когда получат снова.

Специалист также добавляет, что до получения разрешительных документов заниматься строительством такие организации не могут.

Чем потеря генподрядчиков грозит дольщикам Dana Holdings, вложившим деньги в строительство и с нетерпением ждущим заветных квартир?

— Либо восстановят аттестаты, либо будут искать новых подрядчиков, — комментирует управляющий директор международной консалтинговой компании. — А новые подрядчики — это, конечно, увеличенные сроки. Также могут возникнуть сложности при передаче объектов, связанные с документацией, с реальным ходом выполнения работ. Могут возникнуть вопросы по коммерции, по смете. Это не смертельно, но могут быть пробуксовки.

Если это были генподрядчики, то они делали смету, проект и прочее. Исходя из этого формировалась цена квартир. При смене подрядчика возможно, что цена поменяется.

“Ареса-сервис-строй” на рынке строительства уже 20 лет. С чего вдруг они не прошли аттестацию? Из-за санкций США, повисших на “Дане Холдингз”?

— Это вряд ли, — считает аналитик. — Возможно, это как-то связано с переделом строительного рынка. “Ареса” — серьёзная компания, и я, честно говоря, не понимаю, как можно у неё забрать аттестат. Но вот забрали. А у нас же есть госзастройщики, и, может быть, идея в том, чтобы их продвинуть?

Госзастройщиков много, они с лицензиями, работают в Минске и в регионах. Понятно, что зачастую они неконкурентоспособны, может быть, по качеству, по ценам. Это более логично.

Основными владельцами Dana Holdings являются сербские бизнесмены Боголюб и Драгомир Каричи. “Дана” и ряд других компаний, таких как табачная фабрика “Нёман”, “Белнефтегаз”, “Беларуськалий”, попали под санкции США 9 августа. Активы и имущество физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, заблокированы на территории Соединённых Штатов. Гражданам США с такими компаниями запрещено проводить любые финансовые операции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников