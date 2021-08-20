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Меркель и Путин обсудили Беларусь

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  • 20.08.2021, 18:04
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Меркель и Путин обсудили Беларусь

Об этом канцлер Германии и президент РФ сообщили на пресс-конференции в Москве.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили Беларусь на встрече в Москве 20 августа.

«Конечно, речь шла и о положении дел в Беларуси. Госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

По словам Меркель, она подняла вопрос мигрантов и осудила применение людей в качестве гибридного оружия.

«В контексте Беларуси я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», – сказала Меркель.

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