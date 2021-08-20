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Как минчанин дважды не дал снять национальный флаг с балкона

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  • 20.08.2021, 18:09
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Как минчанин дважды не дал снять национальный флаг с балкона

Видео с борьбой белоруса за флаг посмотрели более 440 тысяч раз.

Дмитрий — айтишник из Минска и человек с активной гражданской позицией. За десять дней до выборов он вывесил на своем балконе на 4-м этаже бело-красно-белый флаг. А через три месяца стал героем нашумевшего ролика о том, как его символику приехали снимать с подъемником. То видео посмотрели более 440 тысяч раз. С тех пор прошло десять месяцев. «Выборы видишь?» узнали, как за это время изменилась жизнь Дмитрия.

Дмитрий по-прежнему в Минске. Живет на Бобруйской, работает на «удаленке». Флагов на его балконе давно нет, но его взглядов, говорит, это не изменило.

— Сцяг на маім балконе з’явіўся прыблізна за дзесяць дзён да выбараў. На той момант закон дазваляў іх вывешваць, і для мяне было важна гэтак абсалютна легальна візуальна абазначыць сваю пазіцыю, — рассказывает собеседник, с чего все начиналось, и говорит, что за несколько месяцев с его балкона исчезло два или три флага. — Першы раз я заўважыў, што сцяга няма, калі аднекуль вярнуўся дадому. Наколькі мне вядома, каб яго зняць, спецыяльна прыгналі пад’ёмнік. Другі раз камунальнікі прыйшлі да маіх суседзяў і нейкім кіем здымалі мой сцяг з іх кватэры.

Вместо исчезнувших флагов мужчина без проблем покупал и вывешивал новые. В ответ, вспоминает, подъемники подгоняли к его балкону еще пару раз. Правда, хозяин тогда был дома и аргументов, что БЧБ на его балконе находится вполне легально, ему хватало. Так случилось и в конце октября — тогда Дмитрий и снял известное видео. Флаг на тот момент «сушился» на веревках с внутренней стороны балкона.

— Калі я ўбачыў, што на мой балкон на пад’ёмніку падымаецца нейкі мужчына, я ўзяў тэлефон і пачаў здымаць, — описывает происходившее собеседник и не скрывает, что в тот момент волновался. — Я ж не ведаў, чым усё гэта скончыцца.

Но диалог получился вполне спокойным. Глядя на флаг, незваный гость спросил: «Можно снять?». В ответ Дмитрий объяснил, что флаг «сушится», и зачитал постановление Совмина, в котором говорилось, что на установку конструкции для сушки белья получать разрешение не нужно. Мужчина ушел ни с чем, но ненадолго. Минут через пять, продолжает Дмитрий, в люльке он заметил знакомый силуэт. На этот раз рядом с мужчиной был еще один. В руках он держал камеру. Кем были данные люди, айтишник выяснить так и не смог: они не представились. Оснований на то, чтобы хозяин квартиры снял флаг, они также не назвали.

— Яны знялі мяне на камеру і спусціліся, а праз нейкі час я атрымаў два лісты: адзін з адміністрацыі раёна, другі з МНС. У іх паведамлялася, што супраць мяне распачаты адміністрацыйны працэс, — продолжает Дмитрий. — У выніку я атрымаў два штрафы. Першы — пяць базавых, за тое, што нібыта змяніў фасад будынка, другі — 29 базавых — за парушэнне правіл пажарнай бяспекі. Абодва штрафы я абскарджваў у судзе, але гэта не дапамагло, таму прыйшлося заплаціць.

Тем не менее, продолжает Дмитрий, до декабря 2020-го, пока минская милиция не стала считать БЧБ-символику на балконе пикетированием, флаг у него висел, и никто к нему из-за этого в дом не стучался.

— Любое рашэнне прымаецца на падставе такого, якія наступствы цябе чакаюць. Калі за сцяг цябе на 15 сутак могуць адправіць на Акрэсціна, разумеш: выбару ў цябе няма, — объясняет он, почему зимой все-таки убрал символику. — Але набліжаўся Новы год, і я вынес на балкон штучную белую піхту. Упрыгожыў дрэва, вышыня якога была 170 сантыметраў, чырвонымі шарыкамі і мішурой. Так яно прастаяла да красавіка.

В апреле, рассказывает собеседник, он снова увидел рядом со своим балконом люльку подъемника. В этот момент Дмитрий был на «созвоне» с коллегой, а когда закончил, дерево с его балкона уже исчезло.

— Я выйшаў на вуліцу, каб разабрацца. Каля пад’ёмніка стаяў чалавек у цывільным, але ён нічога не стаў мне тлумачыць, — говорит собеседник. — Потым я заўважыў людей у форме. Падышоў да іх, паведаміў: у мяне скралі дрэва. Яны прапанавалі паехаць у пастарунак, напісаць заяву. Я адмовіўся, сказаў іншым разам. Хацеў пайсці дадому, але далей пад’езда не трапіў: мяне затрымалі і адвезлі ў РАУС.

Тут, по словам Дмитрия, на него составили два протокола. Первый — за пикетирование деревом, второй — за сопротивление милиции.

— Па артыкуле 23.34 (до изменений в КоАП. — Прим. «Выборы видишь») мне далі штраф, а за 23.4 — 13 сутак, якія я правёў на Акрэсціна, — рассказывает Дмитрий, чем закончилась история его сопротивления.

С тех пор на балконе у минчанина ничего ни белого, ни красного не появлялось.

— Так, па законе яны зрабілі немагчымым візуальны пратэст, але ж тое, што было ў нас унутры, засталося. Проста ў людзей забралі законныя магчымасці выказваць свае меркаваніі. Але ж мы працягваем размаўляць адно з адным, абмяркоўваць, — делится переживаниями собеседник. — Калі мы не будзем пісаць скаргі і казаць чыноўнікам, што яны робяць нешта не тое, то да лепшага нічога не зменіцца. Але для мяне важна, каб усё, што я раблю, было выключна ў рамках закона.

— Кстати, когда видео вышло, люди вас узнавали? Все же вы хоть и за кадром, голос у вас приметный.

— Знаёмыя, якія мяне пазналі, казалі: «Малайчына, мужык», — улыбается Дмитрий. — Тых, хто па маім прыкладзе вывешваў бы сцяг на балконе, я не ведаю, але суседзі ў чаце мяне падтрымлівалі, частавалі пячэннем на сустрэчах.

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