Ряд футболистов солигорского «Шахтера» пытались бойкотировать тренировку 1 20.08.2021, 18:27

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В чем причина?

Как удалось узнать «Трибуне», игроки солигорского «Шахтера» были близки к бойкоту одной из недавних тренировок под руководством Сергея Гуренко.

Сообщается, что футболисты чуть ли не в открытую высказывают недовольство методами работы главного тренера. В результате перед одной из тренировок едва не случился демарш – ряд футболистов намеревались не выходить на занятие. Однако их стремление к бойкоту не поддержали другие игроки клуба, поэтому тренировка в итоге прошла в штатном режиме.

Ранее «Трибуна» сообщала, что временное отстранение игроков «Шахтера» Николы Антича и Игоря Стасевича произошло по инициативе Гуренко. До этого Стасевич предъявил штабу тренера претензии за уровень нагрузок на тренировках.

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