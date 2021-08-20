Телеканал «Дождь» в РФ признали иностранным агентом 11 20.08.2021, 18:57

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Аналогичный статус присвоен семи журналистам и изданию «Важные истории».

Министерство юстиции признало телеканал «Дождь» СМИ — иностранным агентом. Соответствующая запись появилась в реестре на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Аналогичный статус присвоен семи журналистам и изданию «Важные истории».

В соответствии с данными реестра, статус «иноагент» закреплен за юридическим лицом Istories Fonds, зарегистрированном в Латвийской Республике, а также за ООО «Телеканал "Дождь"».

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