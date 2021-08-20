Премьер-министру Израиля сделали третью прививку от COVID
- 20.08.2021, 19:12
Нафтали Беннет призвал всех граждан сделать третью прививку, чтобы победить штамм Дельта.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью, "бустерную", прививку против коронавируса. Инъекцию главе правительства сделали в больнице Меир в Кфар-Сабе, сообщает Israel Info.
49-летний премьер одним из первых воспользовался правом граждан категории 40+ на третью дозу вакцины.
"Если вы пойдете делать прививку третьей вакциной, мы можем предотвратить четвертую вакцинацию", - сказал Беннет.
Он также сказал, что победить штамм Дельта можно только при условии сотрудничества всех граждан.
По словам премьера, третью прививку смогут сделать все, у кого после второй уже прошло пять месяцев.