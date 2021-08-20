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Что происходит на белорусской железной дороге?

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  • 20.08.2021, 19:15
  • 11,716
Что происходит на белорусской железной дороге?

В Беларуси сокращают рейсы электричек на самых ходовых направлениях.

В Беларуси сокращают рейсы электричек на самых ходовых направлениях: из Минска в Столбцы, Молодечно, Барановичи, Борисов. Электрички остаются самым экономным вариантом транспорта между городами. Чтобы вот так, одномоментно, отменили сразу 18 маршрутов, да еще с повышением тарифов на проезд — такое бывает нечасто. Что происходит на железной дороге?

В госпрограмме развития транспорта на 2016—2020 год констатировалось, что снижение ВВП, замедление промышленного и сельскохозяйственного производства, падение реальных доходов населения повлечет соответствующее падение грузо- и пассажирооборота. Вероятно, это мы сейчас и наблюдаем, пишет nashaniva.com.

Пассажироперевозки — сфера дотационная, основные деньги получаются на перевозке грузов и международном транзите.

Работники центрального офиса Белорусской железной дороги на условиях анонимности утверждают, что пассажирские рейсы, выходящие на «ноль» — Минск — Гомель и Минск — Брест.

В этом году на некоторых участках были полностью остановлены пригородные перевозки: например, участок Волковыск — Берестовица, тупиковый отрезок разделенной границей железной дороги Белосток — Барановичи.

Интересно, что также в этом году поляки возобновили ежедневные рейсы поездов на своем отрезке линии, где они были отменены около 20 лет назад. Такова иллюстрация ситуации в соседних странах.

Если посмотреть на отчеты, то за 2020 год Белорусская железная дорога сработала с чистыми потерями в 109 миллионов рублей. В 2019-м убытки были намного меньше — 27 миллионов рублей.

Судя по документам, за первое полугодие 2021-го убытки от пассажирских перевозок составили 310,9 миллионов рублей, окупаемость — всего 14,3%.

Кроме того, просроченная задолженность «БЖД» за поставленное топливо — 37 миллионов рублей, за электроэнергию — 12,2 миллиона.

Банки не дают кредиты, руководство железной дороги просит «Нафтан» войти в положение и дождаться, пока деньги выделит один из российских банков.

Существуют проблемы с повышением рентабельности железнодорожного транспорта.

«Минтранс не может нормально регулировать разных перевозчиков, чтобы они не дублировали маршруты. В результате и автобусные перевозки, и железнодорожные входят в пике, потому что пассажиропотоки падают, а тарифы на перевозку поднимать не дает МАРТ», — говорят осведомленные источники.

Платежеспособность внутренних заказчиков грузоперевозок не всегда завидная, по внутренним документам дебиторская задолженность балансирует на уровне нескольких десятков миллионов рублей — предприятия не могут оплачивать услуги по собственному бедственному положению.

Впрочем, как и не все внутренние перевозки в принципе окупаемы.

«Например, щебенку из гранита возят много, но себе в минус. Таковы тарифы. И так почти со всеми стройматериалами», — говорят источники.

Еще одна из последних проблем — десятки «брошенных» контейнерных поездов, которые расставлены по белорусским станциям из-за того, что их не принимает польская железная дорога. Вероятно, причина в модернизации польского перегрузочного узла «Малашевичи», из-за чего польская сторона не справляется с потоком контейнеров.

На фоне секторальных санкций, угрозы прекращения покупки калия и геополитических противоречий (Китай остановил железнодорожный транспорт в литовский порт, поезда ездили транзитом через Беларусь) перспективы по крайней мере пассажирской сферы железнодорожной отрасли выглядят призрачно.

И падать еще есть куда. По государственным нормативам обеспечения транспортом на внутриобластных маршрутах с учетом железной дороги — один рейс туда-обратно между областным и районным центром в сутки.

С обеспеченностью транспортом тоже не все гладко.

«Если говорить об электричках и дизелях поездов региональных линий экономкласса, некоторые из них еще имеют достаточно много ресурса (закупались в конце 80-х или в начале 90-х), а некоторым продляют срок эксплуатации уже в который раз, — говорит работник центрального офиса «БелЖД». — Это нормальная практика, но техника не вечна. Она ломается. И каждый раз ломается хуже и хуже. Вот и дошли до того, что на некоторых маршрутах просто не хватает тех составов (Гомельское отделение, например). Поэтому единственный выход — сокращение интенсивности и повышение цены для потребителей».

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