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Приход «Талибана» в Афганистан оставил без денег соседнюю страну

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  • 20.08.2021, 19:24
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Приход «Талибана» в Афганистан оставил без денег соседнюю страну
фото: reuters

Из-за кризиса в Афганистане сократился приток прямых иностранных инвестиций в Пакистан.

Из-за прихода к власти талибов в Афганистане потоки прямых иностранных инвестиций в соседний Пакистан начали уменьшаться. Как сообщает The Economist, перспектива остаться без денег приведет к тому, что пакистанская экономика продолжит сокращение.

По подсчетам пакистанского Госбанка, с 2016 по 2020 год объем прямых иностранных инвестиций снизился с 41,9 миллиарда долларов до 35,6 миллиарда долларов. При этом, по прогнозам аналитиков, на фоне нестабильной обстановки в Афганистане тенденция продолжится и сейчас.

Рост доходности пакистанских облигаций вскоре после краха афганского правительства в Кабуле свидетельствует о потере доверия глобальных инвесторов к экономике. Пакистан также может столкнуться с сокращением своих экспортных доходов, если нестабильность и неопределенность в Афганистане продолжится.

Афганистан уже начал перекрывать Пакистану торговые пути. «Талибан» прекратил транзитную торговлю с Индией через территорию Пакистана и закрыл два торговых терминала на границе с ним, через которые в основном осуществлялся индийско-афганский импорт и экспорт.

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