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Предприятия Беларуси переводят сотрудников на четырехчасовой рабочий день

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  • 20.08.2021, 19:30
  • 22,764
Предприятия Беларуси переводят сотрудников на четырехчасовой рабочий день

Работникам сокращают зарплаты вдвое и лишают всех премий.

Некоторые предприятия Беларуси переводят сотрудников на четырехчасовой рабочий день, передает телеграм-канал БОР.

Так, например, рабочий день сократили вдвое в солигорском Институте проблем ресурсосбережения. Также, наверняка в рамках эксперимента по сбережению ресурсов работникам сокращают зарплаты вдвое и лишают всех премий. Дело в том, что Институт находится на балансе Белкалия, который не выделяет финансирования.

Подобная обстановка и на «Пассате», где теперь рабочие будут работать только 2/3 дня.

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