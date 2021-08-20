Предприятия Беларуси переводят сотрудников на четырехчасовой рабочий день12
- 20.08.2021, 19:30
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Работникам сокращают зарплаты вдвое и лишают всех премий.
Некоторые предприятия Беларуси переводят сотрудников на четырехчасовой рабочий день, передает телеграм-канал БОР.
Так, например, рабочий день сократили вдвое в солигорском Институте проблем ресурсосбережения. Также, наверняка в рамках эксперимента по сбережению ресурсов работникам сокращают зарплаты вдвое и лишают всех премий. Дело в том, что Институт находится на балансе Белкалия, который не выделяет финансирования.
Подобная обстановка и на «Пассате», где теперь рабочие будут работать только 2/3 дня.