Леонид Гозман: Трещит диктатура в Беларуси 2 Леонид Гозман

20.08.2021, 19:38

16,550

Леонид Гозман

Перемены скоро.

Август 1991 не нравится сегодня почти никому. Властям РФ – потому что они с ужасом смотрят на любую ситуацию, когда люди берут свою судьбу в свои руки. Многим из тех, кто был тогда против ГКЧП потому, что они устали, разочарованы и разуверились в возможности нормальной жизни в нашей стране.

Нам говорят, что нас, тех, кто были тогда у Белого Дома, обманули, что мы были наивны, пошли за миражом. Про всех не скажу, но меня никто не обманывал и наивным я тоже не был. И за все эти годы я ни разу не пожалел, что был там и не ушел оттуда, когда пошел слух, что сейчас начнется штурм. Надо будет, еще пойду.

Нам говорят, что все, случившееся тогда не имеет никакого значения потому, что Советский Союз был обречен – по тысяче причин. Это так, но если бы люди в Москве, в Питере и в других городах не вышли тогда, ГКЧП бы победил, а коммунистическая диктатура просуществовала бы еще какое-то время. Свободная воля людей была необходимым условием победы. Без этого ничего бы не получилось.

Нам говорят, что все проиграно. Конечно, никто тридцать лет назад не мог и в страшном сне себе представить такого отката – цензуры, репрессий, лжи. Да, мы проиграли массу сражений, которые были после Августа, но это не отменяет того факта, что тогда мы выиграли.

Более того, вовсе не все плоды той победы уничтожены. Свободны страны Центральной Европы и бывшие республики Прибалтики, свободна Молдова, вырывается из наших объятий Украина, трещит диктатура в Беларуси.

Но и у нас не все вернулось. Не говоря уже о том, что у нас при всех искажениях рыночная экономика, что в страну вернулась – очевидно, что навсегда – частная собственность, изменился сам характер режима. Диктатура КПСС объявляла себя вечной, не связанной с конкретными именами. Смена вождя не означала смены системы, в лучшем случае – ее небольшую трансформацию. Сегодняшняя же персоналисткая диктатура, в принципе, не может пережить своего лидера, а никакого проекта «вечности» не просматривается. Перемены скоро.

Когда после убийства Царя-Освободителя его сын Александр Третий начал демонтаж реформ, он вернул многое, но даже не пытался вернуть крепостное право. Так и сейчас. Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда.

Не опускайте рук!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».