закрыть
20 августа 2021, пятница, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Леонид Гозман: Трещит диктатура в Беларуси

2
  • Леонид Гозман
  • 20.08.2021, 19:38
  • 16,550
Леонид Гозман: Трещит диктатура в Беларуси
Леонид Гозман

Перемены скоро.

Август 1991 не нравится сегодня почти никому. Властям РФ – потому что они с ужасом смотрят на любую ситуацию, когда люди берут свою судьбу в свои руки. Многим из тех, кто был тогда против ГКЧП потому, что они устали, разочарованы и разуверились в возможности нормальной жизни в нашей стране.

Нам говорят, что нас, тех, кто были тогда у Белого Дома, обманули, что мы были наивны, пошли за миражом. Про всех не скажу, но меня никто не обманывал и наивным я тоже не был. И за все эти годы я ни разу не пожалел, что был там и не ушел оттуда, когда пошел слух, что сейчас начнется штурм. Надо будет, еще пойду.

Нам говорят, что все, случившееся тогда не имеет никакого значения потому, что Советский Союз был обречен – по тысяче причин. Это так, но если бы люди в Москве, в Питере и в других городах не вышли тогда, ГКЧП бы победил, а коммунистическая диктатура просуществовала бы еще какое-то время. Свободная воля людей была необходимым условием победы. Без этого ничего бы не получилось.

Нам говорят, что все проиграно. Конечно, никто тридцать лет назад не мог и в страшном сне себе представить такого отката – цензуры, репрессий, лжи. Да, мы проиграли массу сражений, которые были после Августа, но это не отменяет того факта, что тогда мы выиграли.

Более того, вовсе не все плоды той победы уничтожены. Свободны страны Центральной Европы и бывшие республики Прибалтики, свободна Молдова, вырывается из наших объятий Украина, трещит диктатура в Беларуси.

Но и у нас не все вернулось. Не говоря уже о том, что у нас при всех искажениях рыночная экономика, что в страну вернулась – очевидно, что навсегда – частная собственность, изменился сам характер режима. Диктатура КПСС объявляла себя вечной, не связанной с конкретными именами. Смена вождя не означала смены системы, в лучшем случае – ее небольшую трансформацию. Сегодняшняя же персоналисткая диктатура, в принципе, не может пережить своего лидера, а никакого проекта «вечности» не просматривается. Перемены скоро.

Когда после убийства Царя-Освободителя его сын Александр Третий начал демонтаж реформ, он вернул многое, но даже не пытался вернуть крепостное право. Так и сейчас. Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда.

Не опускайте рук!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников