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Белорус Андриевский стал новым главным тренером «Адмирала»

  • 20.08.2021, 20:15
Белорус Андриевский стал новым главным тренером «Адмирала»
Александр Андриевский
Фото: belarushockey.com

Специалист уже возглавлял клуб из Владивостока.

“Адмирал" объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды.

53-летний белорусский специалист уже возглавлял клуб из Владивостока с 2015 по 2017 год. Также он работал в "Сибири" и "Сочи".

Ранее стало известно об уходе Сергея Вострикова с поста главного тренера "Адмирала".

Первый матч нового сезона КХЛ команда проведет 2 сентября в гостях против "Спартака".

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