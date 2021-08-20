NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей 1 20.08.2021, 20:19

4,710

На изображении заметно побережье Бразилии.

NASA опубликовало снимок ночной Земли, который сделали астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции. На нем можно увидеть смену дня и ночи над Землей, сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что на изображение попало юго-восточное побережье Бразилии и Атлантический океан.

МКС находится на высоте около 420 километров от Земли. Вот уже на протяжении 20 лет на ней живут астронавты, которые проводят различные опыты и исследования, которые в дальнейшем будут служить человечеству.

фото: nasa.gov

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».