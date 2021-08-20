закрыть
20 августа 2021, пятница, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

1
  • 20.08.2021, 20:19
  • 4,710
NASA показало снимок смены ночи и дня над Землей

На изображении заметно побережье Бразилии.

NASA опубликовало снимок ночной Земли, который сделали астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции. На нем можно увидеть смену дня и ночи над Землей, сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что на изображение попало юго-восточное побережье Бразилии и Атлантический океан.

МКС находится на высоте около 420 километров от Земли. Вот уже на протяжении 20 лет на ней живут астронавты, которые проводят различные опыты и исследования, которые в дальнейшем будут служить человечеству.

фото: nasa.gov
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников