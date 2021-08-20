Ученые: У стройных женщин и высоких мужчин зарплата выше

Ученые: У стройных женщин и высоких мужчин зарплата выше2
- 20.08.2021, 21:01
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Привлекательным людям живется легче?
Американские исследователи выяснили, что невысокие мужчины и полные женщины зарабатывают в год на 1000 долларов меньше, чем люди более высокие и стройные, сообщает британская газета Daily Mail.
Конкретным подтверждением тезиса, что привлекательным людям живется легче, стали результаты нового исследования. Учёные из Университета Айовы проанализировали данные 2383 мужчин и женщин, которые включали сканирование тела добровольцев и информацию об их доходах. Исследователи обнаружили, что у мужчин каждый сантиметр роста связан со средней ежегодной зарплатой: за сантиметр роста прибавка составляет примерно 1000 долларов.
По словам ведущего автора проекта Суйонг Сонга, это свидетельствует о так называемой «надбавке за красоту», которая предполагает, что физическая привлекательность требует более высокой ценности на рынке труда.