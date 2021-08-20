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Белорусы пикетировали офис норвежской компании Yara в Щецине

  • 20.08.2021, 21:20
Белорусы пикетировали офис норвежской компании Yara в Щецине
Фото: Белсат

Фотофакт.

В Щецине 20 августа белорусы пикетировали главный в Польше офис норвежского торгового концерна Yara, передает «Белсат».

Представителям компании пикетчики передали петицию, в которой просят прислушаться к белорусам и прекратить сотрудничество с режимом Лукашенко:

«Подавление основных прав и свобод на «Беларуськалии» сегодня противоречит этическому кодексу Yara. Но руководство концерна, вместо того чтобы прекратить сотрудничество с Лукашенко, способно только проследить, чтобы на «Беларуськалии» покрасили забор и организовали душ. На остаток же закрывает глаза, выражая «глубокую обеспокоенность актуальной ситуацией». Теперь же заявила, что до декабря 2021 года, возможно, решит прекратить сотрудничество с режимом. Но каждый месяц такого сотрудничества финансирует машину насилия ценой здоровья и свободы тысяч белорусов».

Прохожим также раздавали листовки с информацией о ситуации в Беларуси.

Фото: Белсат
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