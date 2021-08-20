И затряслась махина воровская Александр Сотник

20.08.2021, 21:28

Вы будете смеяться, но Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией.

Набрался политической воли и дерзнул – аж на 31 странице. А потом обнаглел настолько, что поручил правительству до 15 октября внести предложения по совершенствованию представления госчиновниками сведений о доходах, расходах и нажитом имуществе.

И затряслась махина воровская, затрепетало сердце клептократии: сам верховный борец занес над спрутом меч карающий, аки воскресший Каттани. Вот сейчас прикончит мафию и займется воспитанием молодежи, пребывающей в патриотической истоме. Почти 80% российских граждан поддерживают возрождение комсомола, выяснил по телефону ВЦИОМ. Тоску по «совку» не испытывают лишь 17% несознательных россиян, но меньшинство принято игнорировать по принципу «демократического централизма», а «глас вопиющего в пустыне» воспринимается большинством как «проплаченная ария врага». Чтобы забить эти вопли окончательно, на пропаганду в сети Интернет потратят еще 7 млрд рублей налогоплательщиков. Средства, счастливым обладателем которых станет «Институт развития интернета», предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Мосье Шариков скоро разовьется в нужную сторону: шерсть заколосится, а голос станет громким и лающим, переходящим в патриотический вой. Добавить сюда щепотку комсомола, пару ложек густой ксенофобии, стакан традиционных скреп – и вуаля! – перед вами – охреневшая в атаке московская сторожевая поздне-путинского призыва, готовая порвать и загрызть по команде хозяина. Остается лишь надеяться, что львиная доля бюджета будет освоена той самой гидрой, против которой Путин обнажил свой самурайский меч. Но то, что деньги выделяются именно на оболванивание населения и строительство «суверенного Рунета» - понятно уже всем. В эту канву ложится и драконовский иск пропагандистского канала «Царьград» к вражескому Гуглу. Понятно, что это – всего лишь предлог, из-за которого неугодную корпорацию мокрыми тряпками погонят из пещеры. Но ведь ее предупреждали: коллаборация с уголовниками всегда заканчивается либо поглощением коллаборанта, либо позорным изгнанием его с территории, где банда стопроцентно контролирует все сферы жизнедеятельности. Движок YouTube «цап-царапнут», суверенный RuTube создан, осталось устранить ненужного конкурента и завалить пещеру патриотическим контентом в духе православного Талибана. Именно их – православных талибов с комсомольской искрой в орочьих глазах – и собирается наштамповать поздне-путинский агитпроп. Если смешать зоновского АУЕшника с имперским сектантом, получится поколение отмороженных утырков, способных худо-бедно противостоять азиатским варварам, не забывая при этом нападать на более цивилизованных соседей. На Украину, например. У Путина почти получилось за 22 года восстановить ГУЛАГ, осталось буквально несколько штрихов – так отчего не получится вырастить поколение абсолютных отбросов? Предыдущие – «фтопку». Они, хоть и с обрезанными причинно-следственными связями, но по-хипстерски инфантильны, пугливы и полны ненужных сомнений. В условиях стремительно нарастающих вызовов нужна новая генерация преданных двуногих, постсоветских хунвейбинов, уквашенных пропагандой по самую макушку, и не подвергающих сомнениям никакие решения элит. Сказано – «в мясорубку!» - и через минуту пошел свежий фарш. Приказано – «мочить врагов в родной пещере» - и понеслись клочки по скрепным закоулочкам.

Все, кто страдал от «несправедливостей однополярного мира», могут открывать «Советское шампанское»: мир вновь обретает второй полюс. С одной стороны – цивилизация, со всеми ее прогрессивными прелестями и вопиющим несовершенством; с другой – ось дикого варварства, стремящаяся слиться воедино во имя формирования «черной дыры», способной засосать в себя все живое. Людоеды всех стран, соединяйтесь! Возляг, правоверный талиб, с православным ФСБаном, слейся в поцелуе с китайским товарищем, присягни иранскому аятолле на портрете Ким Чен Ына, после чего – покарай, благословясь, развратную Европу!

Пропасть между означенными полюсами будет только расширяться – прямо пропорционально росту враждебности дикарей. В ответ на усиление террористических угроз цивилизованный мир пересмотрит правила предоставления политубежища в сторону их ужесточения. Первые подвижки в этом процессе мы уже наблюдали на примере гибридной агрессии режима Лукашенко против Евросоюза, когда в роли живой силы использовались иракские беженцы. Но это была лишь «проба пера». Долгие заигрывания европейских политиканов с половозрелой путинской фашнёй уже дают свои горькие плоды в виде потока афганских беженцев через Иран в Турцию, - в то время, как Эрдоган обещает не препятствовать их прорыву на территорию Евросоюза. Путин действует на опережение, перенаправляя разрушительную волну в сторону «вражеской Европы». Она и так ослаблена биологической «ковидной» войной, и натиск многомиллионной армии беженцев способен ввергнуть ее в хаос. Какое количество ментально враждебной массы она способна условно переварить и ассимилировать? А если они не поддадутся ассимиляции и объявят джихад «развратным неверным»? Конечно, есть опасность, что талибы на одном Кабуле не остановятся и нацелятся на слабые постсоветские режимы среднеазиатских республик, после чего уже в Россию хлынут беженцы из Таджикистана и Узбекистана. Недаром Кадыров накануне напрягся и признал повышение уровня внешней угрозы. Но даже этот фактор может сыграть на руку Кремлю, стремительно теряющему собственное население из-за катастрофичного разгула ковид-эпидемии…

Глобальная трансформация выходит на новый уровень. Два полюса формируются очень быстро, и на взаимоисключающих принципах. Разделение человеческой популяции на два враждебных лагеря уже произошло. Осталось только это признать и оформить пакт о ненападении – во избежание последнего смертельного столкновения. Вот только кто его будет подписывать? И – главное – с кем?..

Александр Сотник, sotnik-tv.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».