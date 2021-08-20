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LG объявила об успешной передачи данных 6G в терагерцовом диапазоне

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  • 20.08.2021, 21:44
  • 1,386
LG объявила об успешной передачи данных 6G в терагерцовом диапазоне

6G это — шестое поколение мобильной связи.

Компания LG, хоть и не смогла достойно показать себя на рынке смартфонов, зато находится в лидерах на рынке телекоммуникационных услуг, передает gizmochina.com.

Южнокорейский технологический гигант заявил, что успешно протестировал технологию передачи данных 6G с использованием терагерцевого спектра.

LG работает с исследовательской компанией Fraunhoffer-Gesellschaft. Достижение было достигнуто на прошлой неделе в Берлине, когда удалось успешно передать данные на открытом пространстве на расстояние 100 м.

LG также разработала новый усилитель мощности с Fraunhofer-Gesellschaft, который поможет обеспечить стабильные сигналы 6G в терагерцевом спектре. По заявлению LG, усилитель мощности может выдавать максимальный выходной сигнал в 15 дБмВт для достижения стабильной связи в диапазоне 155–175 ГГц.

Кроме того, LG также разработала технологии адаптивного формирования диаграммы направленности и коммутации антенн с высоким коэффициентом усиления для связи 6G.

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