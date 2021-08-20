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Экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня вышел на свободу

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  • 20.08.2021, 21:47
  • 2,940
Экс-посол Беларуси в Словакии Лещеня вышел на свободу
Игорь Лещеня

Он под подпиской о неразглашении.

Политзаключенного Игоря Лещеню отпустили, он под подпиской о неразглашении, пишет в Facebook его дочь Анастасия.

Бывший посол Беларуси в Словакии находился за решеткой с 11 августа. Лещеню задержали в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" в Минске и проверяли на причастность "к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Анастасия Лещеня пишет, что отец "дома, чувствует себя хорошо", благодарит всех за поддержку и "просит понять и простить, поскольку в ближайшее время не будет выходить на связь — хочет отдохнуть в спокойной домашней обстановке".

"Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой, — пишет сам Игорь Лещеня в коротком сообщении. — За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия...".

В 2020 году Лещеня поддержал мирные протесты в Беларуси, он осудил насилие силовиков и подал в отставку. Лукашенко уволил его и лишил ранга чрезвычайного и полномочного посла.

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