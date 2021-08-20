США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2 3 20.08.2021, 22:01

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Об этом говорится на сайте Минфина США.

США ввели санкции против российских компаний «Нобилити» и «Константа», а также против судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» из-за строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Оба судна связаны с «Нобилити», уточнили в ведомстве.

Минфин обновил санкционные списки после того, как президент Джо Байден подписал указ, по которому санкции против «Северного потока-2» стали частью «чрезвычайного положения». Он пояснил, что принял решения из-за необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Теперь у Вашингтона есть возможность блокировать собственность иностранных лиц, содействующих строительству газопровода, отмечал президент.

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