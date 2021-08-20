Освобожден топ-менеджер PandaDoc Виктор Кувшинов 20.08.2021, 22:15

Он последним из сотрудников PandaDoc оставался под стражей.

Менеджер по продукту компании PandaDoc Виктор Кувшинов освобожден из-под стражи, передает «Наша Нива».

Виктор провел в СИЗО почти год. Его и еще трех сотрудников PandaDoc задержали 2 сентября 2020 года. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 210 УК «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Утверждалось, что они якобы завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета через возврат НДС, причинив тем самым ущерб государству. Вдобавок к этому на гостелевидении PandaDoc обвиняли в финансировании протестов.

Кувшинов последним из сотрудников PandaDoc оставался под стражей. Один из задержанных, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич, был освобожден под подписку на следующий день после встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. 13 октября были освобождены из-под стражи главный бухгалтер Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап.

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