закрыть
21 августа 2021, суббота, 0:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвигается на год

9
  • 20.08.2021, 22:29
  • 1,694
Ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвигается на год

Многострадальный авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России.

Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера ("Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту технологическую операцию проведут в середине 2022-го, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

Как сообщал РИА Новости ранее глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022-м.

"Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдёт, скорее всего, в теплое время следующего года", - сказал собеседник агентства.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. В настоящее время он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).

Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Два человека погибли, более десятка пострадали.

Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников