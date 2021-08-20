Ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвигается на год 9 20.08.2021, 22:29

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Многострадальный авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России.

Сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию авианесущего крейсера ("Адмирал Кузнецов" к концу 2021 года, но из-за погодных условий эту технологическую операцию проведут в середине 2022-го, сообщил РИА Новости в пятницу источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

Как сообщал РИА Новости ранее глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, корпорация планирует начать докование авианосца летом 2021-го и сдать корабль флоту в оговоренные контрактом сроки – в 2022-м.

"Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдёт, скорее всего, в теплое время следующего года", - сказал собеседник агентства.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. В настоящее время он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).

Ранее с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте, произошло несколько инцидентов. В октябре 2018 года при спуске корабля на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. Два человека погибли, более десятка пострадали.

Кроме того, ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией, которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались в десять раз медленнее того, что было прописано в контракте. Кроме того, подрядчик не смог отчитаться по авансу в 2,6 миллиарда рублей.

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