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Пентагон: В Афганистане уже есть боевики «Аль-Каиды» и «Исламского государства»

  • 21.08.2021, 8:03
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Пентагон: В Афганистане уже есть боевики «Аль-Каиды» и «Исламского государства»

Точное количество пока назвать сложно.

Боевики террористических организаций "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИД) сохраняют свое присутствие в Афганистане, но их точное количество американской стороне не известно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает zn.ua.

"Мы знаем, что" Аль-Каида "присутствует в Афганистане, как и" Исламское государство ". Мы не считаем, что (численность их боевиков там) непомерно высока, но у нас нет точной цифры для вас ", - сказал он.

Он добавил, что боевики не носят с собой удостоверение личности и не регистрируются где-то, поэтому точной информации нет.

"Но президент только что сказал, что присутствия" Аль-Каиды "в Афганистане нет. Судя по всему, (эти данные) не является верными ", - заявила на это журналистка.

"Мы считаем, что там нет присутствия, которое было бы достаточно значительной, чтобы создавать угрозу для нашей родины, как 20 лет назад", - сказал Кирби.

Соединенные Штаты считают неприемлемыми случаи насилия со стороны радикального движения "Талибан" по американцев, покидающих Афганистан, заявил Кирби.

Его попросили прокомментировать сообщения о случаях насилия со стороны талибов по американцев, озвучил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время беседы с конгрессменами. "Мы, безусловно, осведомлены о эти сообщения. Они вызывают глубокую озабоченность. Мы заявляли талибам, что это абсолютно неприемлемо, что мы хотим обеспечения свободного прохода через контролируемые ими пропускные пункты для американцев, имеющих документы ", - отметил Кирби.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность в этом аэропорту (Кабула), надежную охрану, а также авиаперевозки", - отметил представитель Минобороны.

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