Ученые обнаружили в Израиле редкую золотую монету 21.08.2021, 8:22

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Она была отчеканена в то время, когда правил император Ираклий.

Археологи из Израиля подготавливали территорию к строительству нового квартала, который должен был расположиться рядом с Телль-Авивом. Во время раскопок они обнаружили достаточное большое количество древних артефактов. Специалисты нашли множество кухонных принадлежностей, винный пресс, а также многочисленные сооружения, которые датируются византийским и исламским периодами. Самой главной находкой считается золотая монета, которая встречается крайне редко.

Об этом сообщает jpost.com (перевод — planetanovosti.com).

Город, который расположился всего за несколько километров от Телль-Авива, был основан еще в 1922 году. Археологические раскопки в свою очередь показали, что данный район был заселен примерно на 100 лет ранее. Диего Баркан рассказал о том, что некоторые из находок получилось идентифицировать еще раньше, когда проводились археологические полевые исследования.

Очень редкой находкой считается золотая монета, которая была изготовлена в то время, когда правил император Ираклий, в 638-639 годах. К тому моменту, когда заканчивалось его правление, Византия осталась без больше части своих земель. Остались по большей части греко-язычные земли.

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