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Стало известно, как долго действует максимальная защита от COVID-19 при вакцинации Pfizer и AstraZeneca

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  • 21.08.2021, 8:42
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Стало известно, как долго действует максимальная защита от COVID-19 при вакцинации Pfizer и AstraZeneca

Исследование провели в Оксфордском университете.

Исследование Оксфордского университета (Великобритания) показало, что эффективность двух наиболее часто используемых на территории королевства вакцин против коронавируса падает уже спустя три месяца после вакцинации.

Как сообщил Reuters (перевод — obozrevatel.com), в рамках исследования специалисты взяли более трех миллионов мазков из носа и горла. Они подчеркнули, что это были люди разного возраста.

Выяснилось, что иммунитет людей до 35 лет показывал хорошую защиту даже после трех месяцев с дня завершения полного курса вакцинации. Однако у людей старше 35 иммунная защита начала падать. А именно – через 90 дней после второго укола препаратами Pfizer или AstraZeneca их эффективность снизилась до 75% и 61% соответственно.

Ученые отметили, что спустя две недели после введения второй дозы вакцины эти показатели были на уровне 85% и 68% соответственно.

Исследователи не стали прогнозировать, как долго будет держаться иммунная защита при вводе вакцин Pfizer/BioNTech или AstraZeneca, но предположили, что их эффективность со временем будет демонстрировать идентичные показатели.

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