Мнение: Лукашенко приближает раскол в своем окружении 7 21.08.2021, 8:52

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Диктатор наступил на интересы «кошельков» и группы Шеймана.

«Похоже, тот раскол элит, которого так добивались демократические силы, скоро может стать реальностью. И как обычно, снова благодаря Лукашенко», — пишет телеграм-канал «Белорусский порядок».

На днях Лукашенко подписал указ об отмене льгот НДС для реэкспортеров. Это была изначально выстроенная под «кошельки» схема. Принцип заключался в том, что при ввозе товара предназначенного для экспорта, и если являешься таможенным оператором, то не платишь НДС. Так, например, работали с ввозом цветов в Россию.

Под этот указ работали десятки фирм-прокладок, с которых кормились люди разного уровня – как «Бремино групп» и Шейман, так и какой-нибудь Воскресенский. Схемы работали как часы, принося десятки миллионов долларов. Параллельно совершалось еще много разных махинаций, на порядок увеличивавших маржу.

И 31 августа эти схемы – все. Вместе с сигаретами, занижением стоимости товара, и всем остальным. Работать все еще можно, но сверхприбыли, как раньше, уже не будет. Таможенные склады и логистические терминалы оказываются не такими ценными активами, за которые можно удавиться.

Естественно, возникают вопросы с работниками, кто был задействован в сером бизнесе. Это «свои» менеджеры, «свои» перевозчики, брокеры и т.д. Несколько тысяч работников, кто думал, что при Лукашенко будут как у Христа за пазухой, оказались отлучены от кормушки.

У бенефициаров схем ситуация еще сложнее. Феодал понимает, что лишил вассалов значительной доли доходов, и возможны брожения. А значит, надо удвоить и утроить бдительность. С этим у силовиков все просто – чем больше ищешь, тем больше находишь.

Вассалы, в свою очередь, понимают, что феодал из источника плюшек превращается в источник проблем. Повторения судьбы Юрия Чижа никто не хочет. А риски такого исхода, как и страх, подозрения и ненависть вырастают многократно. Добавляем к этому санкции, которые не работают. Ведь кроме бизнес ограничений, они предполагают запрет на выдачу виз.

Следовательно, круг стран, куда можно улететь с чемоданом налички, стремительно сужается. Туда, где Лука не достанет, улететь нельзя, не пустят. Куда улететь можно – оттуда есть выдача в Россию. Ведь, поставляя санкционку в РФ, они нарушали как бы российские законы. Причем с особым цинизмом и в особо крупном размере.

Вот и придется им, бедолажным, болтаться между небом и землей. Единственный шанс на искупление — переход на сторону сил добра. То, что не сделали призывы к совести, ценностям и убеждениям, сделает черный нал.

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