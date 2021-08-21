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Как белорусам защитить свои доллары

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  • 21.08.2021, 8:59
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Как белорусам защитить свои доллары

Дефицит валюты ведет к девальвации и падению уровня жизни в стране.

Беларусь проходит один из самых сложных периодов своей истории: внутриполитический кризис трансформировался во внешнеполитический, который, в свою очередь, становится основой для уже внешнеэкономического ухудшения. А ухудшение во внешнем секторе всегда вызывает ослабление национальной валюты – чисто по законам рынка.

Дефицит иностранной валюты из-за проблемного платежного баланса при недостатке валютных запасах неотвратимо приводит к девальвации с последующим ростом цен через удорожание импорта, и в итоге – к падению уровня жизни, пишет «Инфобанк».

Это белорусы уже не раз проходили, начиная с 90-х годов. И всегда реакцией на такие угрозы были:

скупка долларов/евро

перевод и накопление сбережений в долларах/евро

ценовая оценка дорогостоящих товаров длительного пользования и недвижимости в долларах

личный «бухучет», в том числе текущих доходов, в долларах

учет в долларах даже на государственном уровне (в том числе знаменитое установление нижней планки средней зарплаты в $500 или достижение к 2025 году ВВП в $100 млрд).

Результатом всего этого стала всеобщая «долларизация». В том числе – банковских вкладов населения: удельный вес депозитов физических лиц в иностранной валюте существенно больше половины всех депозитов физлиц, и давно.

С одной стороны, это выгодно – банки и государственная финансовая система пользуются «народными долларами», сумма которых уже много лет исчисляется миллиардами.

Но с другой стороны, валютные вклады – это обязательства банков перед населением в валюте, которую не выпускает Национальный банк, и в случае массового наплыва вкладчиков с целью их забрать, валюту просто неоткуда взять: она же не лежит в сейфах, а выдана в кредит или, что хуже, проедена импортом. Приходится одалживать. А если не дают?

Поэтому долларизация депозитов считается больше негативным явлением из-за риска серьезных проблем. И вообще покупка долларов – это поддержка американской экономики.

Но сколько лет долларизации в Беларуси – столько же лет и борьбе с ней – дедолларизации. И, как мы понимаем, не очень успешной: иностранная валюта прочно закрепилась в жизни белорусов.

И не потому, что белорусы настолько не патриотичны, что так «любят» доллары.

Долларизация это исторически сложившаяся, вынужденная обстоятельствами финансовая самозащита белорусов.

И уж точно не властям обвинять граждан в излишней склонности к иностранной валюте. Ведь этому способствовали сами власти: белорусский рубль – самая девальвировавшаяся, самая обесценившаяся валюта стран б.СССР. И именно поэтому долларизация в Беларуси настолько высока.

И теперь, когда на фоне ухудшения внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки в Беларуси граждане выносят валютные депозиты, что негативно сказывается на финансово-банковской системе, и это уже официально признается, также не стоит перекладывать вину исключительно на «неразумное» население. Все как раз наоборот.

Вынос валютных вкладов – это такая же нормальная, естественная реакция финансовой самозащиты белорусов на складывающиеся обстоятельства, как и огромный приток денег на них со стороны населения, что был не так давно.

И здесь не лишне вспомнить историю – долларизации вкладов и борьбы с ней.

Валютные депозиты для населения в банках Беларуси появились в начале 90-х, и изначальная их сумма относительно объема депозитов в национальной валюте (которая, к слову, появилась не намного раньше), была совсем небольшой.

Но девальвация белорусского рубля в те годы быстро увеличивала национальный эквивалент вкладов в иностранной валюте: их объем в белорусских рублях увеличивался намного быстрее, чем непосредственно в валюте депозита.

И уже осенью 1994 года валютных депозитов физлиц впервые стало больше, чем депозитов в белорусских рублях. А в секторе срочных вкладов долларизация в 1994-м росла еще быстрее.

Так, на начало 1995 года удельный вес депозитов населения в иностранной валюте уже составлял 60% от всей суммы депозитов физических лиц, а в «срочном» секторе – даже 80%.

Но резкое ужесточение денежно-кредитной политики Нацбанка (председателем Правления тогда был С.Богданкевич) с поднятием ставок по депозитам до десятков и даже сотен процентов годовых при «замороженном» курсе доллара на отметке 11500 Br/$ («олды» помнят), что давало супердоход на вкладах в белорусских рублях, и чему помог кредит от МВФ, всего за полгода снизило долю валютных депозитов до 20% (в «срочном» секторе – до 30%).

Однако скорый отход от жесткой финансовой политики высшим руководством страны, «включение печатного станка» и, как результат, возвращение к перманентной девальвации, а также нарастающая популярность срочных депозитов в иностранной валюте среди широких слоев населения, снова увеличило иностранную долю, превысив национальную.

А дефолт 1998 года в России с сильнейшей девальвацией российского рубля, что вызвало еще большую девальвацию рубля белорусского, привел к тому, что удельный вес депозитов физлиц в иностранной валюте в банках Беларуси уже к концу 1998-го вырос до 87%, а в «срочном» секторе – до 91%. Это осталось историческим рекордом.

В дальнейшем, с восстановительными процессами в России, основанными на росте мировых цен на нефть, давшем начало притоку «нефтедолларов» и насыщению ими российского рынка, что увеличивало денежную массу и общий спрос, а, значит, и спрос на продукцию из Беларуси (экспорт которой насыщал приток российскими нефтедолларами уже саму Беларусь), валютный курс стабилизировался.

Где-то с 2002-го доллар в Беларуси перестал дорожать, и вклады в белорусских рублях снова стали очень выгодными: они позволяли получать доход в долларовом эквиваленте в десятки процентов годовых.

И, естественно, удельный вес депозитов в иностранной валюте из года в год стал сокращаться, дойдя к концу 2006-го до 30% (в «срочном» секторе – до 35%), и дальше держался примерно на этом уровне до конца 2008 года.

Но мировой кризис с обвалом цен на нефть, падение российского рубля, а с этим – и белорусского экспорта в Россию, не дали возможность удерживать дальше курс доллара в Беларуси, и в самом начале 2009-го произошла знаменитая «новогодняя» девальвация белорусского рубля.

Это резко повысило удельный вес валютных депозитов не только через курсовую их переоценку, но и через возврат их былой «привлекательности» в виде «противодевальвационной» защиты. И депозитов в иностранной валюте снова стало больше, чем депозитов физлиц в национальной (58%уже в середине 2009-го, в «срочном» секторе – 65%).

А через 2 года случился валютный кризис 2011-го с сильнейшим ростом курса доллара в 2,8 раз. И с тех пор валютные вклады окончательно стали для белорусов основным местом долгосрочного хранения сбережений: приток денег от населения на них стал очень значительным.

И если в конце 2011-го удельный вес валютных депозитов в общей сумме депозитов физлиц вырос до 73% (в секторе срочных вкладов – до 79%) только лишь курсовой переоценкой, то до 82% (по срочным – до 87%) в начале 2016 года – еще и ростом непосредственно долларового объема депозитов.

Так, осенью 2015 года был зафиксирован исторический максимум суммы остатков средств населения на депозитах в иностранной валюте – $8,352 млрд (и срочных валютных вкладов – $7,844 млрд).

Этот момент стал пиком «долларизации» депозитов населения.

В дальнейшем падение реальных и долларовых доходов белорусов в кризис, а также валютно-курсовая стабилизация 2016-19 гг., привели к сокращению объема валютных депозитов, особенно срочных, в течение нескольких лет. А рост интереса к более выгодным срочным BYN-рублевым – к увеличению суммы последних.

И с пикового момента процент «долларизации» начал снижаться. К концу 2019-го он снизилась до 66% (по срочным вкладам – до 72%). Не помогли даже девальвации марта и августа 2020-го: они лишь немного подняли процент.

В 2016-19 гг. шла та самая «дедолларизация», депозитов, которой не было уже много лет, и о которой так «мечтали» власти – через сокращение объема валютных и роста объема BYN-рублевых депозитов, как это было в 2002-2008 гг. – это была «правильная дедолларизация».

Но политический кризис, начавшийся в августе 2020-го и продолжающийся до сих пор через трансформирование его в сильнейший внешнеполитический, и уже во внешнеэкономический, привел к тому, что «дедолларизация» приняла «неправильный» характер.

А именно – сокращение валютных вкладов населения не компенсируется соответствующим приростом BYN‑рублевых: падение идет «по всем фронтам», а на валютном «фронте» – тотальный вынос, грозящий проблемами. Просто вышло так, что остатки на валютных депозитах физлиц сократились намного больше.

Тем не менее, в июле 2021 года уровень долларизации депозитов физических лиц снизился до 10-летнего минимума: по всем – до 62%, по срочным – до 68%.

Все описанное можно увидеть на графиках ниже.

Первый график показывает историческую динамику долларизации всех депозитов физических лиц.

Второй – динамику долларизации срочных вкладов населения.

Как видим, только небольшой отрезок истории (самое начало и период с 2002-го по 2008-й) доля вкладов населения в иностранной валюте была меньше, чем в национальной.

И даже после падения сейчас до 10-летнего минимума, уровень «долларизации» депозитов населения в Беларуси – очень высокий – намного выше, чем в Казахстане, Молдове, России и Украине: там валютных депозитов физических лиц сейчас существенно меньше половины.

При том, что в 200 году в Беларуси, Казахстане, Молдове и Украине он был примерно одинаковым. Но девальвация 2011-го в Беларуси способствовала более сильной долларизации депозитов физлиц в сравнении с этими странами.

На таком фоне, когда «долларизация» депозитов населения сильно больше, чем даже в Молдове и Украине, где, как нам говорят, все «гастарбайтерствуют по европам, а дома работы нет», снижение ее процента в Беларуси не назвать даже «дедолларизацией».

По сути ее нет, и не будет до тех пор, пока доля валютных вкладов населения не опустится ниже 50% от всех, пусть и «неправильным» способом.

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