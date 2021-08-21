Названы самые полезные для здоровья утренние привычки 3 21.08.2021, 9:21

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Девять простых ритуалов, которые могут улучшить качество жизни.

Для того, чтобы ваше тело радовало вас каждое утро, нужно выполнять несколько простых ритуалов, считают медики.

Сайт healthinfo.ua перечислил утренние привычки для здоровой жизни.

Рано вставать

Вам необходимо просыпаться в то время, когда завершается ваш очередной цикл сна. Вы замечали, что периодически вы просыпаетесь ранним утром, смотрите на часы и ложитесь досыпать дальше? Запомните это время. Оно биологически ваше для пробуждения.

Ложитесь спать как можно раньше до полуночи и просыпайтесь утром в ваше естественное время. Не забудьте перед сном сходить в туалет и проветрить комнату. Эти советы кажутся банальными, но их несоблюдение способно испортить ваш сон.

Полоскание маслом

Прежде чем чистить зубы, наберите в рот чайную ложку растительного масла (рафинированное или с любым приятным вам вкусом: кокосовое масло, ореховое и т.д.) и прополощите рот в течении 5 минут. По индийской традиции йогов это удаляет из полости рта бактерии, скопившиеся там за ночь, и освежает дыхание.

Почистите язык

После полоскания маслом вам необходимо удалить налет с языка, скребком или обычной чайной ложкой. Эти два очищающих ритуала придадут вам ощущение невероятной свежести.

Приветствие солнцу

Есть простой утренний комплекс упражнений йоги, который так и называется: «Сурья-намаскара» (Приветствие Солнцу). Выполняя его каждый день, вы активизируете свой организм к новому дню. Прекрасная утренняя привычка! Имеются противопоказания при артериальной гипертензии, грыжах, беременности и в течение 40 дней после родов.

Массаж сухой губкой

Перед тем, как пойти в душ, сделайте массаж всего тела по сухому, губкой или щеткой. Совершайте короткие массирующие движения от кончиков пальцев рук и ног по направлению к сердцу. Затем по животу, спине и плечам. Так вы разгоните лимфу по телу. Затем можно принимать душ.

Вода с лимоном

Первым вашим напитком с утра должен быть стакан теплой или комнатной температуры воды с лимонным соком по вкусу. Это запускает пищеварительную систему и восстанавливает организм после ночной потери влаги. Подкисленная вода слегка активизирует печень, поэтому она лучше, чем просто питьевая вода подготавливает вас к рабочему дню.

Завтрак

Через 30 минут после лимонной воды можно приступать к завтраку. Попробуйте те варианты, завтрака, которые подходят именно вам, но общее правило таково: очень жирная или очень крахмалистая пища делают вас сонливой сразу. А слишком постный завтрак может вызывать сильное чувство голода через пару часов. Найдите подходящий вам баланс жиров и углеводов на завтрак: это могут быть как салат с маслом, так и каша с небольшим количеством масла или бутерброды.

Медитация

Спокойная очистка сознания в начале дня — одна из самых необходимых и самых трудных привычек для современного человека. Все спешат вскочить и бежать, совершенно не прислушиваясь к себе. Утренние советы: начинайте день с короткой медитации, и вы почувствуете разницу с вашим обычным состоянием уже через неделю.

Берите с собой на работу свои обеды

Те продукты, которые помогают вам чувствовать себя сытой, но без лишней тяжести и сонливости. Никто кроме вас не знает о ваших личных предпочтениях и особенностях вашего организма. Так, питаясь собственной едой в течение дня, вы сможете поддержать ту энергичность, с которой ваш день начался.

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