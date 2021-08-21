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Что произошло с валютой в Беларуси?

  • 21.08.2021, 9:36
  • 4,830
Что произошло с валютой в Беларуси?

Последние данные с Белорусской валютно-фондовой биржи.

На прошедшей рабочей неделе (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, выросли, а две упали.

Свои позиции укрепили:

евро на 0,0054 пункта (с 2,9345 до 2,9399 белорусского рубля);

доллар на 0,0143 пункта (с 2,5025 до 2,5168 белорусского рубля).

гривна на 0,0692 пункта (с 9,3762 до 9,4454 белорусского рубля за 100 гривен).

Остальные валюты просели:

российский рубль на 0,0209 пункта (с 3,4058 до 3,3849 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0238 пункта (с 6,4318 до 6,408 белорусского рубля за 10 злотых).

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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