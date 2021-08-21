FAZ: У Путина теперь есть серьезная проблема 21.08.2021, 9:56

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Визит Меркель —это вызов, особенно для главы Кремля.

"Ни с одним другим главой государства Ангела Меркель не встречалась так часто, как с Владимиром Путиным. Теперь она уходит, а он остается. Это вызов, особенно для него", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Нет, все началось не с собаки. Или не с собак. Они были позже. Сначала была история со взглядом, - повествует журналист Маркус Венер. - Это было в феврале 2002 года. Владимир Путин был президентом России уже два года. В то время была надежда, что он приведет Россию не только к порядку, но и к своего рода демократии. Ангела Меркель тогда только что отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера. Лидер ХДС впервые встретилась с Путиным в Москве. Он сел и уставился на Меркель. Меркель выдержала пристальный взгляд. Вселить неуверенность, запугать? С ней такое не сработает. "Проверка КГБ пройдена", - сказала она позже своим сотрудникам".

"Когда четыре года спустя Меркель совершила свой первый визит в Москву в качестве канцлера, Путин устроил первый номер с собакой. Он знал, что Меркель боится собак - после того, как ее однажды укусила, предположительно, соседская такса. Поэтому принимающую сторону заранее предупредили, что канцлер не понимает шуток с собаками. Путин, однако, преподнес ей в подарок большую плюшевую собаку. Можно посчитать это дерзостью или особым чувством юмора россиянина".

"Год спустя Путин продолжил собачью игру, но уже в менее юмористическом ключе. Когда Меркель посетила его в летней резиденции в Сочи, Путин впустил в комнату своего черного лабрадора Кони. Собака обнюхала канцлера, которая чувствовала себя крайне некомфортно. "Надеюсь, собака вас не испугает", - сказал Путин. Когда лабрадор повернулся к сопровождавшей встречу прессе, Меркель сказала: "Сейчас собака съест журналистов". Свою панику Меркель держала под контролем. Второй тест был пройден", - пишет FAZ.

"Путин любит провоцировать. Меркель любит, когда провокации ни к чему не приводят. Это одно из многих различий между ними", - отмечает издание.

"Она никогда ни с кем не встречалась так часто, никогда ни с кем не говорила так много по телефону. В статьях об отношениях между ними можно найти некоторые цифры: с лета 2012 года, когда Путин вернулся на пост президента России после четырех лет фиктивного отказа от этой должности, до осени 2020 года они разговаривали по телефону 67 раз и встречались 24 раза. В первой половине 2014 года, когда Путин спровоцировал серьезный кризис в Европе аннексией Крыма и войной на востоке Украины, Меркель и он разговаривали по телефону более 30 раз. Путин был человеком, с которым Меркель постоянно была на связи. И был постоянной проблемой, которая со временем разрасталась", - говорится в статье.

"Для Путина вступление Меркель в должность канцлера означало новую эру в отношениях с Берлином. Он быстро расположил к себе ее предшественника Герхарда Шредера, можно сказать, обвел его вокруг пальца. Путин, цитировавший Гете и Шиллера в бундестаге в 2001 году, в то время полагался на Германию, надеясь, что с ее помощью Россия встанет на ноги".

"Для отношений со Шрёдером были и политические причины, например, совместная выступление против американской войны в Ираке, но не в последнюю очередь эти причины были и личными. Путин и Шрёдер оба провели детство в глубокой нищете, мать Шрёдера, воспитывавшая его одна, зависела от социальных выплат, Путин рос в ленинградском дворе, в "не очень эмоциональной семье", - отмечает FAZ. - (...) Лояльность Шрёдера после окончания его полномочий Путин вознаградил должностями в наблюдательных советах Nord Stream AG, в которой доминирует российская корпорация "Газпром", и в нефтяном гиганте "Роснефть".

"Меркель хотела объективных отношений с Россией, а не кумовства. И все же у нее было гораздо больше общего с Путиным, чем у Шрёдера. Ведь не только Путин, который был агентом КГБ в Дрездене, свободно говорит по-немецки, но и канцлер Германии так же свободно владеет русским языком, "прекрасным языком, немного похожим на музыку, немного меланхоличным", как сказала она однажды. Будучи школьницей, она настолько хорошо владела русским языком, что в награду за победу в олимпиаде по русскому языку получила поездку в Советский Союз. В ее родном городе Темплин был расположен русский военный лагерь; Меркель общалась с солдатами Красной армии уже в детстве и воспринимала молодых солдат не только как превосходящих по силе оккупантов".

"И на ее личную жизнь повлияла Россия: во время молодежного обмена со студентами-физиками в Москве и Ленинграде в 1974 году она познакомилась со своим первым мужем Ульрихом Меркелем. В 30 лет она путешествовала автостопом по Кавказу с друзьями, ночевала в Тбилиси в привокзальном приюте с бездомными, видела, что там существуют совсем другие разновидности социализма, чем прусский у нее дома. Меркель знакома с русской литературой Толстого и Достоевского, а некоторое время на ее столе стояла Екатерина Великая, русская царица родом из Германии. Еще ни один канцлер ФРГ не был так близок к России", - указывает автор статьи.

"У Меркель и Путина есть еще кое-что общее: опыт ГДР. Иногда они обмениваются воспоминаниями о нем. (...) Однако конец ГДР показал, насколько по-разному они оценивали мир. Когда демонстранты угрожали взять штурмом резиденцию КГБ в Дрездене, Путин поспешно сжигал документы, их было так много, что "даже печь взорвалась". Он ждал указаний из Москвы, которые так и не поступили. Для него рухнул целый мир. "У меня было ощущение, что моей страны больше не существует", - рассказывал он. Для Меркель, наоборот, с окончанием существования ее государства открылся новый мир. Научная сотрудница Центрального института физической химии Академии наук ГДР стала участницей "Демократического пробуждения", позже примкнувшего к ХДС".

"Меркель трезво смотрела на Россию. Она понимала советские методы правления, знала о манипуляциях и репрессиях КГБ и культуре недоверия, царящей в большой стране. Она могла видеть Путина насквозь, и с этим, вероятно, связано то уважение, с которым российский президент относится к ней. Кроме того, Меркель хорошо разбиралась во всех темах, чем Путин восхищался и чему подражал. (...) Меркель не допускала полуправды".

"Однако в личностном плане они как день и ночь, как огонь и вода, - отмечает FAZ. - Путин любит изображать из себя мачо, выставлять себя спортсменом, занимается дзюдо, играет в хоккей, летает на бомбардировщиках и фотографируется с обнаженным торсом верхом на коне на дикой природе или при усыплении тигра. Он носит часы за 40 тыс. долларов и любит распространять в своей роскошной обстановке ощущение неограниченной власти".

"Меркель редко говорит о личном, она не любит инсценировок. Ее роскошь состоит из одного-двух бокалов красного вина и ежегодного посещения Байройта. Она избегает занятий спортом, кроме пеших прогулок. Даже в детстве она была физически неактивной, и когда она однажды каталась на лыжах на небольшой скорости, она получила перелом костей таза. Если Путин, как известно, специально опаздывает, чтобы его ждали другие, то Меркель - олицетворение пунктуальности. Она противопоставляет самообладание его пристрастию к демонстрации власти, его импульсивной натуре, обидчивости".

"Меркель быстро вошла в привычку открыто высказывать свое мнение о России. Нарушения прав человека, нападки на свободу прессы, убийства критиков режима она вскоре стала называть прямо. Она приглашала российских правозащитников, диссидентов и критически настроенных журналистов в свою личную квартиру, чтобы выслушать их мнения. Она никогда не разрывала диалог с Путиным - слишком важна эта страна, слишком значимы отношения. Ей никогда бы не пришло в голову отвергнуть Россию как "региональную державу", не имеющую никакого значения, как это сделал Барак Обама".

"Меркель поняла, что Путин хочет вернуть свою страну в круг великих держав. Она пыталась убедить его, что во времена глобализации военная мощь, которой обладает Россия, - это неправильный, вчерашний путь. Но Путин не последовал этому совету. Аннексия Крыма в начале 2014 года и война на востоке Украины надолго испортили отношения между двумя странами. До этого момента Меркель считала Путина предсказуемым, но теперь эта уверенность исчезла", - говорится в статье.

"Тот факт, что Путин военным путем передвинул границы в Европе, шокировал Меркель. Во время визита в Москву в мае 2015 года она, возможно, непреднамеренно, дала неожиданно откровенную оценку аннексии Крыма: она назвала ее не только незаконной с точки зрения международного права, но и "преступной и противоречащей международному праву". Политическим ответом Меркель на нарушение Путиным табу, на его военную борьбу за сферы влияния стали санкции. Она продвигала их в ЕС с решительностью, которая удивила Путина".

"Затем Обама по большей части оставил за ней руководство Западом в конфликте на Украине. Таким образом, Меркель окончательно стала глобальным политическим противником Путина. В то же время она была востребована в Вашингтоне, а также в европейских столицах, как человек, понимающий Россию. Они хотели узнать от нее, что думает, что планирует, что хочет Путин".

"Почти не скрываемая холодная война Путина против Запада в последние годы все больше омрачала отношения канцлера с ее российским коллегой", - пишет FAZ, напоминая о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, хладнокровном убийстве в августе 2019 года чеченца, жившего в изгнании в Берлине, отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Насколько ясно она видит попытки Путина расколоть Запад и ослабить ЕС, Меркель показала в мае 2020 года, когда отвечала на вопросы членов бундестага. Она заявила о "стратегии гибридной войны", которая включает в себя "кибердезориентацию" и "искажение фактов".

"Тот факт, что канцлер защищала "Северный поток-2" и достигла по этому вопросу соглашения с президентом Байденом в Вашингтоне, вероятно, связан с тем, что она хотела договориться с Россией, а не разрушить отношения полностью", - полагает издание.

"В пятницу - и, таким образом, в годовщину отравления Навального - Меркель, вероятно, встретится с Путиным в Москве в последний раз в качестве канцлера. Конечно, им обоим придется говорить и об Афганистане, где у них есть общие интересы. Но Меркель не позволит конфликту на Украине отойти на второй план. Она мудро совместила эту поездку с пребыванием в Киеве".

"Таким образом, сложные и в то же время близкие отношения подойдут к концу. Появится ли после этого у Путина надежда на более легкие времена? Вряд ли кто-то из потенциальных преемников Меркель кардинально изменит политику в отношении России, даже если Анналена Бербок описывает линию фронта с Москвой более жестко, чем Олаф Шольц или Армин Лашет. Тем не менее для Путина уход Меркель станет проблемой".

"Ангела Меркель в течение многих лет была контактным лицом Путина в Европейском союзе, ее телефонный номер был связующим звеном с Европой. Пока неясно, кто заполнит этот пробел. Это может быть президент Франции Эммануэль Макрон или человек, который сменит Меркель на посту канцлера. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что глубокого понимания России, такого, как у Меркель, будет не хватать", - заключает Frankfurter Allgemeine.

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