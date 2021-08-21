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Белорусов отправят воевать в Сирию?

  • 21.08.2021, 10:10
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Белорусов отправят воевать в Сирию?

Представитель Минобороны РФ допустил включение этой страны в ОДКБ.

Сирия может быть включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это будет выгодно ей и государствам организации. Об этом сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

"Почему бы нет? Во-первых, устав не догма, он должен отвечать непосредственно обстановке, если это будет выгодно всем, и Сирии, и партнерам по ОДКБ, я не исключаю такую возможность", - сказал Картаполов.

В настоящий момент членами ОДКБ являются шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В 1993 г. к ним присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 г. сроком на пять лет. 2 апреля 1999 г. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались подписывать протокол о продлении срока его действия. Узбекистан возобновил членство в августе 2006 г., в декабре 2012 г. вышел из договора.

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