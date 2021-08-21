Биологи нашли соединения, которые могут уничтожить коронавирус в клетках 21.08.2021, 10:12

Революционное исследование провели в Университете Мичигана.

Новое революционное исследование, проведенное Университетом Мичигана, показывает, что несколько претендентов на лекарства от коронавируса уже используются для других целей, сообщает nv.ua.

В числе этих препаратов есть даже одна пищевая добавка, которая, как было показано, блокирует или снижает инфекцию SARS-CoV2 в клетках.

В исследовании американских ученых использовался анализ изображений человеческих клеточных линий на основе искусственного интеллекта во время заражения новым коронавирусом. Эти клетки обрабатывали более чем 1400 препаратами и соединениями, до или после вирусной инфекции. В результате ученые отобрали 17 потенциальных вариантов лекарства от коронавируса.

Семь из этих соединений были выявлены в предыдущих исследованиях перепрофилирования лекарств, включая ремдесивир, который является одним из немногих одобренных FDA препаратов для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов. А вот еще 10, ив том числе — одна биодобавка — были отмечены учеными впервые.

«Традиционно процесс разработки лекарств занимает десятилетие, а у нас просто нет десятилетия. Обнаруженные нами методы лечения хорошо подходят для фазы 2 клинических испытаний, поскольку их безопасность уже установлена», — сказал Джонатан Секстон, доктор философии, доцент кафедры внутренней медицины Медицинской школы Университета Мичигана и один из ведущих авторов статьи.

Команда проверила 17 соединений-кандидатов в нескольких типах клеток, включая клетки легких человека, полученные из стволовых клеток, в попытке имитировать инфекцию SARS-CoV2 в дыхательных путях. Девять из них показали противовирусную активность в разумных дозах, включая лактоферрин, белок, содержащийся в грудном молоке человека. Он также продается в качестве пищевой добавки, полученной из коровьего молока.

«Мы обнаружили, что лактоферрин обладает замечательной эффективностью в предотвращении инфекций, работая лучше, чем все, что мы наблюдали», — сказал Секстон. Он добавляет, что ранние данные предполагают, что эта эффективность распространяется даже на более новые варианты SARS-CoV2, включая вариант Delta.

Команда скоро начнет клинические испытания этого соединения, чтобы изучить его способность снижать вирусную нагрузку и воспаление у пациентов с инфекцией SARS-CoV2.

Примечательно, что исследование также выявило класс соединений, называемых MEK-ингибиторами, обычно назначаемых для лечения рака, которые, по-видимому, усугубляют инфекцию SARS-CoV2. Находка проливает свет на то, как вирус распространяется среди клеток.

«Люди, проходящие химиотерапию, уже подвергаются риску из-за пониженного иммунного ответа. Нам необходимо выяснить, ухудшают ли некоторые из этих препаратов прогрессирование болезни», — сказал Секстон.

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