Reuters: Талибы разработали новую систему управления Афганистаном
- 21.08.2021, 10:18
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Она будет представлена в ближайшие недели.
Члены радикального движения «Талибан» готовятся представить новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели, сообщает агентство пишет Reuters.
Этими вопросами занимаются эксперты в юридической и религиозной сферах, а также специалисты в области международных отношений, сообщил источник агентства.
Глава политофиса «Талибана» мулла Абдул Гани Барадар в субботу прибыл в Кабул на переговоры о создании правительства. В планах у него провести встречи по вопросам создания инклюзивного правительства. Предполагается, что в них будут участвовать политики, не входящие в состав будущего правительства.
Талибы установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Вице-президент Амрулла Салех провозгласил себя временным главой государства и пытается организовать сопротивление талибам в районах к северу от афганской столицы.