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Накатавшиеся на каруселях талибы сожгли парк аттракционов: видеофакт

  • 21.08.2021, 10:55
  • 1,482
Накатавшиеся на каруселях талибы сожгли парк аттракционов: видеофакт
Иллюстрационное фото

Инцидент произошел в провинции Джаузджан.

В провинции Джаузджан на севере Афганистана произошел пожар в парке развлечений. По информации местных жителей, это мог быть поджог, за которым стоят боевики-талибы, сообщает «Росбалт».

Попытка поджога вряд ли расследуется — по словам блогеров, пожар даже не тушили. Инцидент был зафиксирован в городе Шиберган, в Интернете появились видео с горящими шатрами, но подтверждения, что это точно парк аттракционов, нет.

При этом российские «Вести» утверждают, что талибы сожгли парк из-за того, что там была карусель с лошадками. В исламе изображать животных запрещено — это приравнивается к «идолопоклонству», приводит Yahoo! объяснение госСМИ.

Американское издание The Daily Beast не смогло получить независимых подтверждений пожара на созданном для детей объекте.

По данным телеканала TOLO, контроль над указанной провинцией радикалы установили 6 августа. Девятью днями позже, как известно, произошло падение Кабула, светские афганские власти были свернуты.

Как сообщалось, члены «Талибана» отметили вход в Кабул массовым весельем: террористы катались на каруселях и электрокарах в парке аттракционов, устраивали прыжки на батуте и опробовали спортивные снаряды в «тренажерке». За ними с удовольствием наблюдали соратники с автоматами.

Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что провел в Кабуле «позитивную и конструктивную встречу» со «старшим звеном» «Талибана». По его словам, талибы заверили, что у них «самый дружественный и хороший подход» к России.

«Все очень цивилизованно, очень спокойно», — сказал дипломат.

Победе талибов способствовал экстренный уход из Афганистана войск США. Первый раз Афганистан пребывал под властью исламистского движения в 1996–2001 годах.

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