AstraZeneca назвала самый эффективный «коктейль антител» против COVID-19 1 21.08.2021, 11:06

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Фото: Getty Images

Компания поделилась результатми испытаний.

"Коктейл антител" компании AstraZeneca, получивший название AZD7442, является эффективным в предотвращении симптоматического заболевания у людей с высоким риском развития осложнений при коронавирусе. По сообщению ученых, препарат эффективен на 77%.

О результатах испытаний "коктейля" говорится на сайте AstraZeneca. На данный момент готовятся документы для его одобрения в Британии.

В предварительных исследованиях приняли участие 5 197 пациентов из США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании. Специалисты пытались выяснить на сколько AZD7442 может снизить риск заражения в так званых группах риска. Добровольцам давали коктейль AZD7442 в случайном соотношении препарата и плацебо 2:1.

Результаты исследования, по словам ученых, оказались "достаточно убедительными для дальнейшего изучения и применения "коктейля" в лечении пациентов с коронавирусом". Там полагают, что препарат после введения будет защищать человека от всех штаммов коронавируса на протяжении года.

"Нам нужны дополнительные методы лечения для лиц, которые не могут быть вакцинированы или которые не получили надлежащей защиты привившись", – заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Мене Пангалос.

Известно, что лекарство вводится с помощью двух внутримышечных инъекций. Компания-производитель уже готовится предоставить данные регулирующим органам, чтобы получить разрешение на экстренное использование AZD7442.

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