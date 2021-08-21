Найдена настоящая причина непреодолимой тяги к спиртному 12 21.08.2021, 11:29

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Открытие совершили шведские специалисты.

Шведские биологи выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает ему, что этого делать не надо. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Большинство людей, употребляющих алкоголь, могут контролировать себя и воздерживаются от принятия спиртного в ситуациях, когда это может иметь негативные последствия. Но некоторые не могут удержаться. Интересно, что иногда в группу людей с таким, как говорят ученые, компульсивным поведением попадают и те, у кого нет явно выраженной алкогольной зависимости.

Чтобы ответить на вопрос, почему это происходит, ученые из Университета Линчёпинга во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук и директором Центра социальной и аффективной нейробиологии Маркусом Хайлигом (Markus Heilig) провели нейробиологические исследования на крысах. Сначала они выявили среди животных тех, которые были склонны к компульсивному потреблению алкоголя, а потом проанализировали особенности их нейронных сигналов.

В начале эксперимента крысам показали, что они могут, нажав на рычаг, получить небольшое количество алкоголя. Но через некоторое время условия изменились: после нажатия вместе со спиртом они получали удар электрическим током. После этого большинство крыс перестали нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжали это делать, чтобы получить алкоголь несмотря на дискомфорт.

Чтобы идентифицировать группу нервных клеток, участвующих в принятии решения о компульсивном употреблении алкоголя, исследователи использовали молекулярный маркер — соединение, которое образуется в нейронах сразу после того, как они стали активными, и с помощью такого метода обнаружили в миндалевидном теле мозга грызунов сеть нервных клеток, активизирующихся непосредственно перед нажатием на рычаг.

"Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться", — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Хайлига.

Миндалевидное тело — это центр мозга, который контролирует реакции страха и участвует в механизмах обучения, которые связаны со страхом наказания. Три года назад Хайлиг и его коллеги экспериментально доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

Сейчас же авторы определили конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. Когда, используя передовые молекулярные методы, исследователи отключали эти клетки, способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

"Я не ожидал, что такая небольшая группа нервных клеток будет настолько решающей для такого сложного поведения. И я не мог представить себе, что можно так ясно продемонстрировать, манипулируя этими клетками извне, что они вызывают компульсивное поведение", — говорит Хайлиг.

Авторы надеются, что фермент PKCδ станет мишенью для новых лекарственных препаратов, с помощью которых можно будет вылечить одну из форм алкогольной зависимости.

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