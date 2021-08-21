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Насколько дороже стало собрать ребенка в школу для белорусов?

  • 21.08.2021, 11:38
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Насколько дороже стало собрать ребенка в школу для белорусов?

Стали известны цифры по областям страны.

Стоимость школьной экипировки выросла на 6−10%. Об этом говорят результаты мониторинга цен на ассортимент школьных товаров, который прошел по всей стране. Внимание уделялось в первую очередь ценам на продукцию отечественных производителей, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Стоимость одежды, обуви, канцелярских принадлежностей значительно отличаются в регионах.

Например, дороже всего обойдется школьный набор (одежда, обувь, канцелярия, дневник, рюкзак и так далее для мальчиков младшего возраста в Минской области — более 760 рублей, для девочек из Брестской области — почти 600 рублей. Дешевле сборы в школу обойдут для семьи из Гродненской области: на мальчика придется потратить 563 рубля, на девочку — 465 рублей.

Родителям старшеклассников дороже всего обойдется подготовка к школе мальчиков из Минской области — сумма покупок составит более 830 рублей, для девочек из Брестской области потребуется 972 рубля. Дешевле всего экипировать мальчиков в Гомельской области — 716 рублей, девочек Гродненской области — 641 рубль.

«Результаты нашего мониторинга показали, что сегодня собрать ребенка в школу весьма затратное мероприятие. По сравнению с прошлым годом цены подросли где-то на 6, где-то на 10%, в денежном эквиваленте родителям придется потратить на 100, а где-то и больше рублей», — рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков.

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