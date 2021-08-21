Незаконные власти хотят ликвидировать объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» 4 21.08.2021, 11:51

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Организация была создана в 1990 году для консолидации белорусов в стране и за рубежом.

Верховный суд в ответ на повестку Министерства юстиции возбудил дело о ликвидации международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Об этом сообщается на сайте общественной организации.

В «Бацькаўшчыне» узнали об этом из письма из Верховного суда, в котором представители объединения приглашаются на беседу в порядке подготовки к судебному разбирательству.

Оказывается, Министерство юстиции постановило, что с 15 июля 2021 г. руководящие и контрольно-ревизионные органы МОО «ЗБС «Бацькаўшчына» «нелегитимными». Причина – перенос VIII съезда белорусов мира на следующий год из-за ограничений, наложенных пандемией коронавируса. В сообществе подчеркивают, что решение о переносе съезда принималось после консультаций с Минюстом и именно представители министерства подтвердили, что руководство общественной организации имеет все полномочия принять такое решение.

Ранее в течение внеплановой проверки сплочения «Бацькаўшчына», начатой Минюстом в первой декаде июля, организация получила два предупреждения.

14 июля в офисе объединения прошел обыск, после чего помещение было опечатано Следственным комитетом. До сих пор неизвестно, что именно было конфисковано в офисе. 20 августа организация получила ответ от Следственного комитета, из которого следует, что в отношении «Бацькаўшчыны» возбуждено дело.

Международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году для «консолидации белорусов в стране и за рубежом».

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