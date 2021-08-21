В оккупированном Крыму активизировались опасные насекомые 5 21.08.2021, 12:15

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Специалисты связывают это с изменением климатических условий.

На территории оккупированного Крыма в настоящее время наблюдается высокая степень активизации клещей. Об этом пишет сайт АРК со ссылкой на данные так называемого «управления Роспотребнадзора».

Отмечается, что с начала текущего года специалисты зафиксировали 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Сейчас же клещи находятся на пике активности. Этому способствует летняя погода.

Ранее уже сообщалось о нашествии на полуострове Крым божьих коровок, комаров и мошкары. Ученые все это связывают с изменением климатических условий.

Кроме прочего, весной говорилось о нашествии саранчи, которая может уничтожить посевы и сады.

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