В оккупированном Крыму активизировались опасные насекомые

В оккупированном Крыму активизировались опасные насекомые5
- 21.08.2021, 12:15
- 4,432
Специалисты связывают это с изменением климатических условий.
На территории оккупированного Крыма в настоящее время наблюдается высокая степень активизации клещей. Об этом пишет сайт АРК со ссылкой на данные так называемого «управления Роспотребнадзора».
Отмечается, что с начала текущего года специалисты зафиксировали 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Сейчас же клещи находятся на пике активности. Этому способствует летняя погода.
Ранее уже сообщалось о нашествии на полуострове Крым божьих коровок, комаров и мошкары. Ученые все это связывают с изменением климатических условий.
Кроме прочего, весной говорилось о нашествии саранчи, которая может уничтожить посевы и сады.