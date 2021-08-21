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Старший агент России

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 21.08.2021, 12:36
  • 3,642
Старший агент России

Пора уже вводить маркировку.

Провалы российского начальства внутри страны вызваны в немалой степени половинчатыми мерами.

Вот, например. установили доску позора, на которую вешают фото «иностранных агентов».

Пусть так.

Но почему нет доски почета и прославления героев?

Мы предлагаем это устранить и законом ввести маркировку – «агент России».

И вот уже на телевидении горит звездой в углу гордый шильдик – «программа представлена вашему вниманию агентом России». Или в рекламе: «Сегодня перед вами выступит агент России, резидент Италии Вольдемар Соловьев».

Еще, как это принято у начальства, стоит ввести степени отличия, сопроводив их нагрудным знаком – «старший агент России», «заслуженный агент России», «народный агент России». И, конечно – «главный агент России». Кто это такой, вы догадались. Он. Несравненный. Для него давно пора подумать о короне.

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