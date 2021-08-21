Старший агент России
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 21.08.2021, 12:36
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Пора уже вводить маркировку.
Провалы российского начальства внутри страны вызваны в немалой степени половинчатыми мерами.
Вот, например. установили доску позора, на которую вешают фото «иностранных агентов».
Пусть так.
Но почему нет доски почета и прославления героев?
Мы предлагаем это устранить и законом ввести маркировку – «агент России».
И вот уже на телевидении горит звездой в углу гордый шильдик – «программа представлена вашему вниманию агентом России». Или в рекламе: «Сегодня перед вами выступит агент России, резидент Италии Вольдемар Соловьев».
Еще, как это принято у начальства, стоит ввести степени отличия, сопроводив их нагрудным знаком – «старший агент России», «заслуженный агент России», «народный агент России». И, конечно – «главный агент России». Кто это такой, вы догадались. Он. Несравненный. Для него давно пора подумать о короне.
Телеграм-канал «Серпом По»