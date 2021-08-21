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Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину против COVID-19 для экстренного использования

  • 21.08.2021, 13:02
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Индия одобрила первую в мире ДНК-вакцину против COVID-19 для экстренного использования

Она приучает иммунную систему организма бороться с вирусом.

Регулятор Индии одобрил трехдозовую вакцину ZyCoV-D. Это первая в мире ДНК-вакцина против COVID-19 для экстренного использования, пишет BBС.

ZyCov-D также является первым в Индии безыгольным уколом. Прививки делают с помощью одноразового безыгольного инъектора, который использует узкий поток жидкости для проникновения через кожу.

К слову, в мире уже существует ряд ДНК-вакцин, одобренных, например, для использования на животных, в том числе вакцина от болезней лошадей и вакцина против рака кожи для собак.

Однако более 160 различных ДНК-вакцин проходят клинические испытания на людях. Большинство из них предназначены для лечения существующих видов рака, а треть вакцин предназначена для лечения ВИЧ.

«Иметь ДНК-вакцину, которая работает против инфекции, - это большое дело. Если она обеспечит хорошую защиту, Индия будет гордиться этим», - сказала вирусолог и первая индийская женщина, избранная членом Королевского общества. Лондонское общество, доктор Гагандип Канг.

Как и другие вакцины, ДНК-вакцина после введения приучает иммунную систему организма бороться с вирусом.

ДНК-вакцины имеют ряд недостатков. Например, ввести плазмиду ДНК в ядро человеческих клеток крайне трудно, особенно взрослым. Кроме того, ZyCoV-D требует трех доз вместо двух.

Согласно промежуточным исследованиям, приведенным производителем вакцины Cadila Healthcare, ZyCoV-D предотвратила симптоматическое заболевания у 66% вакцинированных.

Cadila Healthcare заявила, что провела наибольшее клиническое испытание вакцины в Индии: там приняли участие 28 000 добровольцев в более чем 50 центрах. Компания заявила, что это также первый случай, когда вакцина COVID-19 была протестирована на молодых людях в Индии - 1000 человек, принадлежащих к возрастной группе от 12 до 18 лет.

Отмечается, что предыдущие ДНК-вакцины хорошо действовали на животных, но не на людях. Уточняется, что в, например, США существует ряд ДНК-вакцин, одобренных для использования на животных.

Компания планирует производить до 120 млн доз ежегодно.

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