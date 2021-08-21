закрыть
21 августа 2021, суббота, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана

  • 21.08.2021, 13:16
  • 2,142
Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана

Хашмат Гани присягнул на верность «Талибану»?

Движение "Талибан" заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана, сообщает ria.ru.

Как говорится в заявлении, при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.

Ранее местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются.

При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана" мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана" развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников