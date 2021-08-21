Талибы заявили, что к ним присоединился брат президента Афганистана 21.08.2021, 13:16

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Хашмат Гани присягнул на верность «Талибану»?

Движение "Талибан" заявило, что ему присягнул на верность Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана, сообщает ria.ru.

Как говорится в заявлении, при этом присутствовал Халиль Аль-Рахман Хаккани, высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани", поддерживающей тесные контакты с талибами.

Ранее местный телеканал Shamshad News сообщил, что в Кабуле прошла встреча между Хаккани и бывшим премьер-министром, лидером Исламской партии Афганистана Гульбеддином Хекматияром. Подробности встречи не разглашаются.

При этом источник РИА Новости в движении рассказал, что глава политофиса "Талибана" мулла Барадар приехал в Кабул на переговоры о создании правительства.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск: в начале августа боевики "Талибана" развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы заявляют, что двадцатилетняя война окончена, а форма правления прояснится в ближайшее время.

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Граждан других стран и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и стран НАТО.

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