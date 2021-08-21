Медики выяснили, на сколько минут продлевают или сокращают жизнь разные продукты 21.08.2021, 13:51

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Стало известно, как влияют на организм съеденный хот-дог или порция орехов кешью.

Ученые из Мичиганского университета (США) создали специальный Индекс здорового питания (HENI), по которому можно посчитать количество «полезной» и «вредной» нагрузки на организм. Они изучили более 5800 различных продуктов и распределили их в соответствии с нагрузкой на организм и воздействием на окружающую среду, пишет The Guardian (перевод — rusjev.net).

Оказалось, что каждый съеденный хот-дог может сократить жизнь на 36 минут, а порция орехов кешью — увеличить на 26 минут. Также частичная замена мяса фруктами, овощами, орехами, бобовыми и морепродуктами может уменьшить углеродный след и продлить жизнь примерно на 48 минут каждый день.

Кроме того, ученые разделили продукты на группы на основе уровня их влияния на окружающую среду: изучались производство продукта, приготовление из него пищи, потребление, переработка и количество отходов. Так, в «зеленую зону» попали орехи, фрукты, выращенные в полевых условиях овощи, бобовые, цельные злаки и некоторые виды морепродуктов — эти продукты полезны для здоровья и не вредят природе. В «красной зоне» оказались говядина, креветки, свинина, баранина и овощи, выращенные в теплицах — они приносят вред природе и могут навредить человеческому организму при частом употреблении.

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