закрыть
21 августа 2021, суббота, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики выяснили, на сколько минут продлевают или сокращают жизнь разные продукты

  • 21.08.2021, 13:51
  • 1,320
Медики выяснили, на сколько минут продлевают или сокращают жизнь разные продукты

Стало известно, как влияют на организм съеденный хот-дог или порция орехов кешью.

Ученые из Мичиганского университета (США) создали специальный Индекс здорового питания (HENI), по которому можно посчитать количество «полезной» и «вредной» нагрузки на организм. Они изучили более 5800 различных продуктов и распределили их в соответствии с нагрузкой на организм и воздействием на окружающую среду, пишет The Guardian (перевод — rusjev.net).

Оказалось, что каждый съеденный хот-дог может сократить жизнь на 36 минут, а порция орехов кешью — увеличить на 26 минут. Также частичная замена мяса фруктами, овощами, орехами, бобовыми и морепродуктами может уменьшить углеродный след и продлить жизнь примерно на 48 минут каждый день.

Кроме того, ученые разделили продукты на группы на основе уровня их влияния на окружающую среду: изучались производство продукта, приготовление из него пищи, потребление, переработка и количество отходов. Так, в «зеленую зону» попали орехи, фрукты, выращенные в полевых условиях овощи, бобовые, цельные злаки и некоторые виды морепродуктов — эти продукты полезны для здоровья и не вредят природе. В «красной зоне» оказались говядина, креветки, свинина, баранина и овощи, выращенные в теплицах — они приносят вред природе и могут навредить человеческому организму при частом употреблении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников