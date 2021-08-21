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В Румынии футболист забил невероятный гол со своей половины поля: видеофакт

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  • 21.08.2021, 13:56
  • 3,376
В Румынии футболист забил невероятный гол со своей половины поля: видеофакт

Голкипер мог спасти ситуацию, но неожиданно упал.

Невероятный гол был забит в матче 6-го тура чемпионата Румынии между «Фарулом» и бухарестским «Динамо», сообщает sport.nv.ua.

На 53-й минуте встречи испанский форвард хозяев Хефте получил мяч от партнера на своей половине поля.

После этого 28-летний нападающий сделал несколько шагов и пробил, так и не добежав до середины поля.

Мяч после его удара полетел прямо в ворота «Динамо». Голкипер гостей Михай Ешану вполне мог спасти ситуацию, но неожиданно упал.

Так счет в игре стал 2:0 в пользу «Фарула». Первый мяч в поединке забил тот же Хефте. Итоговый же счет матча — 3:0 в пользу хозяев.

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