«База ГАИ лежит, оплаты не проходят» 21.08.2021, 14:27

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Снова действуют кибер-партизаны?

Телеграм-канал «Баста!» начал получать сообщения от читателей о новых сбоях в работе электронной базы ГАИ.

«База ГАИ лежит, оплаты не проходят. Просто не приняли оплату. Отделение 220079, ул. Кальварийская 44, Минск. Кибер-партизаны, ваша работа?», — пишет подписчик канала.

Напомним, что в июле кибер-партизаны сообщили о самой масштабной кибератаке в истории Беларуси в рамках многоступенчатой операции «Жара». Одними из первых были взломаны базы ГАИ МВД.

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