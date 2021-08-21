Синепалого отключают от российских схем 1 21.08.2021, 14:47

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«Брат Вова» дал понять несколько вещей.

Отдельная тема, которая не сулит Лукашенко ничего хорошего – это пинг-понг с «братом Вовой», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В Кремле в ходе встречи с фрау Меркель (забавно, что синепалый стендапер коверкает фамилии именно тех лиц, которых боится) в очередной раз напомнили про конституционную реформу и референдум. Всего в нескольких словах брат Вова дал понять несколько вещей:

- конфликт в Беларуси носит внутренний характер (лязганье гусениц НАТО не прокатило);

- конфликт в Беларуси никуда не делся (в очередной раз «не пабедили», а страница не перевернулась), что явно огорчит пирата и простимулирует совершение очередных ошибок.

Артподготовка к визиту в Россию началась. Совсем с пустыми руками в очередной раз ехать как-то совсем неудобно. Поэтому «продлили» размещение двух российских объектов – в Вилейке и Ганцевичах. На самом деле это попытка продать дохлую кошку и в Кремле это тоже прекрасно понимают. Объекты функционировали целый год в статусе «непродленных» и их никто не закрывал. Странно? Нет. Уступки в прошлом году по кредитному договору на строительство БелАЭС (которая больше «выкл», чем «вкл») нарисовались же не из воздуха. Мы про это уже рассказывали.

Меж тем, реальных шагов поддержки от «брата Вовы» нет. Коллеги из «Белорусского порядка» сделали хороший разбор указа об отмене льгот НДС для реэкспортеров. Это шаг в сторону снятия синепалого и его прикорытного контрабасного бизнеса с довольствия. «Сашу 7 рублей» отключают от схематоза. Без льгот по НДС маржа белорусских контрабандных логистов начинает стремиться к нулю. И схематозы продолжат секторами дрейфовать в Россию.

Кстати, цтветочный бизнес, уже давно так сделал. И что-то Беларусь перестала быть цветочным раем фактически в одночасье (подробнее - здесь).

А взамен не дают ничего – даже порты в Усть-Луге и Мурманске пока выглядят мифической затеей хотя бы потому, что для обеспечения оборачиваемости вагонов их будет нужно в 3-4 раза больше (оборачиваемость для Клайпеды 4-5 дней, для Мурманска – 14-18). Чтобы работать беспрерывно, нужно докупать вагоны, а у «Беларуськалия» и без того все печально с доступом к средствам. У БелЖД тоже нет денег – даже по старым долгам за уже поставленные вагоны и локомотивы нечем расплачиваться.

В общем, все то похоже на то, что Мурманск – это влажные мечты одного агрофюрера и не более того. Ждем известий от Головатого.

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